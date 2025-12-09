 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Catana Group
information fournie par AOF 09/12/2025 à 08:00

(AOF) - Sans surprise, les comptes de l’exercice 2024-2025 de Catana Group sont dégradés, dans un marché en retrait depuis 2023. Sur la période, le résultat net part du groupe est toujours un bénéfice, mais ce dernier s’est affaissé en passant de 29,7 à 13,6 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance à 17,4 millions d’euros, contre 38,1 millions d’euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d’affaires a fondu de 23,79%, à 174,9 millions d’euros. La marge brute a reculé de 130 à 92 millions d’euros.

Aurélien Poncin, président-directeur général de Catana Group, a indiqué : " l'exercice 2024/2025 est l'exercice le plus complexe que nous ayons eu à gérer depuis le recentrage du groupe sur le segment des catamarans en 2014. Nous évoluons hélas dans un marché qui est marqué aussi bien par des phénomènes structurels (régulation de marché, effets de l'inflation) que conjoncturels (climat géopolitique mondial, incertitudes économiques) et qui manque encore cruellement de visibilité ". Il ajoute qu'il est " optimiste sur les chances d'un rebond proche et encore davantage sur le potentiel de croissance long terme que notre plan stratégique 2030 construira ".

Valeurs associées

CATANA GROUP
2,9400 EUR Euronext Paris 0,00%
