A suivre aujourd'hui... Catana Group

(AOF) - Catana annonce que son chiffre d’affaires continue à afficher une belle dynamique de croissance (+ 11% à 105,7 millions d’euros à fin février 2024), selon les résultats intermédiaires du premier semestre 2023/2024, et ce malgré un contexte de marché beaucoup moins euphorique depuis une bonne année. Le résultat net part du groupe a progressé de 13,5% à 13,5 millions d'euros contre 16,8% pour le résultat opérationnel à 16,8 millions d'euros. Il représente près de 16% du chiffre d'affaires contre 13% au premier semestre 2022/2023.

"Beaucoup de bateaux ayant été vendu un ou deux ans plus tôt avec des tarifs figés", Catana a subi dernièrement "un effet de ciseaux entre l'immédiateté de la hausse des coûts matières et le chiffre d'affaires qui n'intégrait pas totalement encore les hausses tarifaires". "Libéré de ce facteur exceptionnel et ayant retrouvé une chaîne logistique maîtrisée", il "retrouve ainsi ses meilleurs niveaux de rentabilité opérationnelle".

Pour Catana, " le marché semble être entré dans une phase de régulation, caractérisée par un flux de commandes moins important depuis plusieurs mois et surtout beaucoup plus d'inertie dans la prise de décision des prospects ". La société explique que " la hausse des prix de vente des bateaux depuis 3 ans (30 à 40%), sous la pression de la hausse des matières, semble être devenu un élément ' grippant ' pour le marché ".

L'analyse de cette situation amène Catana à penser " que l'inversion de cette tendance attentiste ne pourra se faire qu'au moyen d'une réelle agressivité commerciale et un réajustement raisonnable des prix ".

Souhaitant traiter le problème à la source, le groupe " a ainsi engagé des négociations énergiques avec l'ensemble de ses partenaires fournisseurs, souhaitant désormais bénéficier des baisses enregistrées depuis plusieurs mois sur de nombreux cours mondiaux de matières premières ".

"Disposant d'un modèle de rentabilité performant, et d'une capacité d'adaptation forte aux aléas actuels du marché", Catana poursuit "sereinement le déploiement de son plan stratégique à long terme".

