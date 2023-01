A suivre aujourd'hui... Catana

(AOF) - Catana « ouvre son nouvel exercice 2022/2023 sur des bases solides » avec une activité en hausse de 34,89%. Le spécialiste des navires de plaisance signale qu’il enregistre « un niveau d’activité soutenu » « dans tous ses compartiments », après une prise de parts de marché importante en 2021/2022, matérialisée par une croissance historique de 46%. Le chiffre d’affaires trimestriel du nouvel exercice s’établit à 40,12 millions d’euros, contre 29,74 millions pour le 1er trimestre de l’exercice précédent, ce qui permet de maintenir une "perspective de croissance à deux chiffres" pour 2023.

Bien qu'entrant dans une période de l'exercice moins propice aux livraisons, les ventes de bateaux neufs Bali et Catana " continuent à alimenter la dynamique de croissance et affichent une progression de plus de 36 % ".

Parallèlement l'activité Services, principalement portée par la filiale varoise Port Pin Rolland, progresse également nettement avec 1,8 millions d'euros d'activité contre 1 million d'euros au cours du premier trimestre 2021/2022.

Alors même que le groupe n'a " pas échappé à des ruptures importantes de livraisons de pièces ", générant de nombreux retards de fabrication et une désorganisation importante de son activité industrielle.

Catana observe cependant, depuis le début de l'exercice, " une amélioration conséquente de la chaîne logistique qui permet peu à peu de retrouver davantage d'efficacité sur le plan industriel ".

