A suivre aujourd'hui... CARREFOUR

(AOF) - Carrefour Brésil a conclu un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo Big Brasil (Grupo Big), troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil. Cette acquisition renforce la présence de Carrefour Brésil sur ce marché au potentiel de croissance important. Elle lui permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs.

La transaction valorise Grupo Big à une valeur d'entreprise de 7 milliards de reals brésiliens (environ 1,1 milliard d'euros). Cette acquisition offre un potentiel de synergies significatif dès la première année, se renforçant progressivement pour atteindre une contribution nette à l'Ebitda de 1,7 milliard de reals brésiliens (environ 260 millions d'euros) additionnels en base annuelle, 3 ans après la réalisation effective de la transaction.

Les deux groupes réunis affichent un chiffre d'affaires TTC combiné d'environ 100 milliards de reals, opèrent 876 magasins et emploient environ 137 000 collaborateurs.

Présent au Brésil depuis 1995, Grupo BIG exploite un réseau multiformat de 387 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 24,9 milliards de reals (21,7 reals milliards HT) et un Ebitda ajusté de 928 millions en 2020. Carrefour Brésil, présent dans le pays depuis 1975, exploite 489 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 74,7 milliards (67,6 milliards HT) et un Ebitda ajusté de 5,6 milliards.

