A suivre aujourd'hui... Carrefour

(AOF) - Carrefour a réalisé un bénéfice net part du groupe de 337 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une croissance de près de 35% sur un an. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe s'élève à 740 millions d'euros, en hausse de 11,2% traduisant l'augmentation de la rentabilité des activités de distribution malgré la reprise de l'activité promotionnelle et marketing, et l'amélioration de la contribution des services financiers, des services marchands et des ventes aux professionnels (HoReCa) en Europe.

Le chiffre d'affaires progresse quant à lui de 3,9% en comparable sur le semestre, pour atteindre 38,32 milliards d'euros, dont une croissance 3,6% au deuxième trimestre. Et ceci en dépit de bases de comparaison élevées, l'activité ayant fortement progressé au second trimestre 2020 (+6,3% LFL)en raison notamment du report en magasins de la consommation hors domicile et d'une vague de forte consommation après le premier confinement.

"L'environnement sanitaire a été contrasté au deuxième trimestre 2021 : les restrictions liées à la pandémie ont été progressivement levées dans la plupart des pays européens, avant que la progression rapide du variant Delta ne pousse les autorités à renforcer les mesures sanitaires depuis juin", explique néanmoins Carrefour.

En France, l'activité a progressé de 4,7% en comparable au second trimestre, dont +4,3% en hypermarchés, avec une progression constante des parts de marché au sein de chaque format.

L'e-commerce a pour sa part crû de 26% sur le semestre, soit +120% sur deux ans.

Le distributeur a également constaté une forte amélioration de son cash-flow libre net, à -1,99 milliard d'euros (+203 millions d'euros) et que sa génération sera nettement supérieure à 1 milliard d'euros en 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS