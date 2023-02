A suivre aujourd'hui... Carrefour

(AOF) - Dans le cadre de ses résultats annuels 2022, Carrefour a dévoilé un résultat net ajusté, part du Groupe en progression de 7,6% à 1,21 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant affiche lui une hausse de 8,3% à 2,37 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du distributeur ressort, quant à lui, en croissance de 8,5% à 90,81 milliards d'euros. « Dans un contexte d’inflation inédit, Carrefour démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle avec des performances 2022 remarquables", a déclaré le Pdg Alexandre Bompard.

Au terme d'un exercice 2022 complexe, marqué par un niveau élevé d'inflation, le Groupe a atteint l'ensemble de ses objectifs opérationnels, avec de nouveaux gains de parts de marché dans tous ses pays clés, une croissance soutenue des ventes de produits à marque Carrefour, l'intégration rapide de Grupo BIG au Brésil, le bon avancement du plan digital, et la poursuite de la transformation du parc de magasins avec les passages en franchise et en location gérance.

La stratégie digitale continue de porter ses fruits. Malgré le ralentissement observé dans le e-commerce pour l'ensemble de l'industrie, Carrefour enregistre en 2022 une progression de 26% de sa GMV ( volume de transactions) à 4,2 milliards d'euros, soit un rythme sensiblement plus rapide qu'en 2021 (+11%). Cette croissance est notamment tirée par le Brésil où le e-commerce a doublé sur l'exercice.

La dette financière nette, incluant les activités abandonnées, s'établit à 3,42 milliards d'euros au 31 décembre 2022, contre 2,633 milliards un an plus tôt.

Le cash-flow libre net, a atteint un nouveau record à 1,26 milliard d'euros. Dans ce contexte, le groupe proposera à l'Assemblée Générale du 26 mai 2023 un dividende en progression de 8% à 0,56 euro par action et mettra en place un nouveau programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros sur 2023, après 750 millions réalisés en 2022, et 700 en 2021.

Pour 2023, le Groupe anticipe une croissance de ses principaux agrégats : EBITDA, résultat opérationnel courant et cash-flow libre net.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial ;

- Activité de 78,1 Mds€ concentrée sur quatre grands marchés, France pour 45% des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie et Italie, l’Amérique latine -Brésil et Argentine-puis Taïwan ;

- Ambition de devenir le leader mondial de la transition alimentaire avec focus sur les produits frais et bio via le programme mondial Act for food (manger sain, local et accessible à tous) ;

- Capital marqué par la présence forte de 5 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (12,91 % des actions et 17,75 % des droits de vote), Peninsula Europe (7,61 % et 11,83 %), Cervina Europe (4,99 % et 7,67 %) et Bunt (3,17 %), le conseil d’administration de 16 membres étant dirigé par Alexandre Bompart, président-directeur général ;

- Situation financière avec 11,3 Mds€ de capitaux propre et une dette nette stable à 2,6 Mds€ autofinancement libre record de 1,3 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2023 fondée sur 2 piliers : programme mondial Act for food et ambition d’être n°1 mondial de l’e-commerce avec des objectifs 2 fois relevés : productivité par des investissements de 1,7 Mds€ par an dans la compétitivité commerciale et la marque propre (30 % des ventes) / univers omnicanal : ouverture de magasins de proximité, expansion de Promocash en France, accélération du format Cash&Carry avec 20 nouveaux Atacadão par an au Brésil… / économies supplémentaires à 2,7 Mds€ ;

- Stratégie d’innovation « data-centric, digital first » autour de 4 axes : accélération de l’e-commerce (triplement en 2026 vs 2021), montée en puissance du data & retail media, digitalisation des services financiers et celle des opérations traditionnelles de distribution : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information / partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 pour une neutralité carbone pour 2040 : réduction des émissions indirectes de 35 % en 2025 et de 40 % des émissions directes / économie circulaire : 100 % d’emballages réutilisables / transition alimentaire : 45 000 producteurs partenaires en bio, local ou filière qualité, 300 fournisseurs engagés dans le pacte transition alimentaire (vs 114 en 2021) / lancement d’un emprunt « vert » ;

- Accélération des cessions d’actifs non stratégiques (rumeurs de cession sur les activités taïwanaises) et des ouvertures de magasins de proximité ;

- Poursuite des gains de parts de marché en France, Brésil et Espagne, les 3 pays clés du groupe avec les 8/10èmes du résultat opérationnel courant.

Défis

- Impact négatif des devises, notamment le real brésilien ;

- Montée durable de l’inflation dans les transports, l’énergie et les matières alimentaires qui sera contrebalancée par les économies de coûts et le renforcement des produits marque Carrefour ;

- Intégration de Grupo BIG, 3 ème distributeur alimentaire brésilien, et de 172 magasins et des supermarchés Supersol en Espagne ;

- Objectifs 2022 : 4,8 Mds€ dans le bio, 1/3 des ventes dans la marque Carrefour.

En savoir plus sur le secteur "grande distribution"

Deux grands défis pour le secteur

Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.

Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.