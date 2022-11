A suivre aujourd'hui... Carrefour

(AOF) - Dans le cadre de la présentation de son nouveau plan stratégique, Carrefour vise un cash-flow libre net supérieur à 1,7 milliard d’euros et 4 milliards d’euros d’économies de coûts à horizon 2026. Le distributeur augmente son rythme d’investissements annuels à 2 milliards d’euros contre 1,7 milliard d’euros auparavant. La marque propre placée au coeur du modèle commercial ; elle représentera 40% du chiffre d’affaires alimentaire en 2026, à comparer avec 33% en 2022.

Ce plan stratégique prévoit aussi le développement accéléré des formats de magasins discounts : parc de plus de 470 Atacadão au Brésil en 2026, en augmentation de plus de 200 par rapport à 2022 et lancement d'Atacadão en France à l'automne 2023.

S'agissant de sa politique d'allocation du capital, les liquidités générées permettront de verser chaque année un dividende en numéraire, en croissance annuelle d'au moins 5%. Parallèlement, le groupe poursuivra sa politique de rachat d'actions amorcée en 2021 avec des programmes annuels. Carrefour pourrait, de manière sélective, saisir des opportunités de croissance externe de taille moyenne dans ses marchés.

" Carrefour 2026 est un plan de conquête, sur des marchés marqués notamment par le choc inflationniste et le changement climatique " a déclaré le PDG, Alexandre Bompard.

Par ailleurs, le groupe a confirmé ses initiatives en e-commerce ainsi que l'objectif de 10 milliards d'euros de GMV (valeur brute des marchandises) e-commerce en 2026.

Points clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial ;

- Activité de 78,1 Mds€ concentrée sur quatre grands marchés, France pour 45% des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Pologne, Roumanie et Italie, l’Amérique latine -Brésil et Argentine-puis Taïwan ;

- Ambition de devenir le leader mondial de la transition alimentaire avec focus sur les produits frais et bio via le programme mondial Act for food (manger sain, local et accessible à tous) ;

- Capital marqué par la présence forte de 5 actionnaires : la famille Moulin, également propriétaire des Galeries Lafayette (12,91 % des actions et 17,75 % des droits de vote), Peninsula Europe (7,61 % et 11,83 %), Cervina Europe (4,99 % et 7,67 %) et Bunt (3,17 %), le conseil d’administration de 16 membres étant dirigé par Alexandre Bompart, président-directeur général ;

- Situation financière avec 11,3 Mds€ de capitaux propre et une dette nette stable à 2,6 Mds€ autofinancement libre record de 1,3 Md€.

Enjeux

- Stratégie 2023 fondée sur 2 piliers : programme mondial Act for food et ambition d’être n°1 mondial de l’e-commerce avec des objectifs 2 fois relevés : productivité par des investissements de 1,7 Mds€ par an dans la compétitivité commerciale et la marque propre (30 % des ventes) / univers omnicanal : ouverture de magasins de proximité, expansion de Promocash en France, accélération du format Cash&Carry avec 20 nouveaux Atacadão par an au Brésil… / économies supplémentaires à 2,7 Mds€ ;

- Stratégie d’innovation « data-centric, digital first » autour de 4 axes : accélération de l’e-commerce (triplement en 2026 vs 2021), montée en puissance du data & retail media, digitalisation des services financiers et celle des opérations traditionnelles de distribution : 2,8 Mds€ d’investissements dans les systèmes d’information / partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links ;

- Stratégie environnementale « Act for food » 2025 pour une neutralité carbone pour 2040 : réduction des émissions indirectes de 35 % en 2025 et de 40 % des émissions directes / économie circulaire : 100 % d’emballages réutilisables / transition alimentaire : 45 000 producteurs partenaires en bio, local ou filière qualité, 300 fournisseurs engagés dans le pacte transition alimentaire (vs 114 en 2021) / lancement d’un emprunt « vert » ;

- Accélération des cessions d’actifs non stratégiques (rumeurs de cession sur les activités taïwanaises) et des ouvertures de magasins de proximité ;

- Poursuite des gains de parts de marché en France, Brésil et Espagne, les 3 pays clés du groupe avec les 8/10èmes du résultat opérationnel courant.

Défis

- Impact négatif des devises, notamment le real brésilien ;

- Montée durable de l’inflation dans les transports, l’énergie et les matières alimentaires qui sera contrebalancée par les économies de coûts et le renforcement des produits marque Carrefour ;

- Intégration de Grupo BIG, 3 ème distributeur alimentaire brésilien, et de 172 magasins et des supermarchés Supersol en Espagne ;

- Objectifs 2022 : 4,8 Mds€ dans le bio, 1/3 des ventes dans la marque Carrefour.

Transformation urbaine pour valoriser le patrimoine immobilier

Plusieurs initiatives ont vocation à densifier le foncier autour des hypermarchés ou/et à jouer la mixité des usages (commerce, bureau, logement et même logistique urbaine). Nhood, la société lancée par la famille Mulliez, a pour mission de transformer en quartiers mixtes des sites appartenant aux foncières d'Auchan, Ceetrus et Nodi, et des actifs immobiliers d'autres sociétés du groupe. Elle va accélérer dans ce métier de la régénération urbaine. La famille Mulliez avait prévu d'investir 1,8 milliard d'euros entre 2022 et 2026 dans ses projets immobiliers. Cet objectif devrait être bientôt revu à la hausse. Carrefour s'est quant à lui allié, début 2021, au promoteur Altarea pour transformer des zones commerciales en quartiers mixtes.