  Aide

A suivre aujourd'hui... Carrefour
information fournie par AOF 18/02/2026 à 08:06

(AOF) - Le géant de la distribution a annoncé une progression de 2,8% de son chiffre d'affaires annuel à données comparables, à 91,48 milliards d'euros, mettant en avant une amélioration de ses performances en France et en Espagne.

Dans l'Hexagone, Carrefour repasse dans le vert, avec des ventes en hausse de 0,4% en comparable. Le résultat opérationnel courant (ROC) atteint 1,1 MdEUR, en hausse de 11,3%, hors intégration de Cora & Match.

En Espagne, le chiffre d'affaires inscrit en hausse de 1,9%.

En revanche, au Brésil, le ROC ressort à 709 MEUR en 2025, contre 764 MEUR l'année précédente. Le dividende ordinaire proposé au titre de l'exercice 2025 s'élève à 0,97EUR par action, après 0,92EUR en 2024 (+5,4%), pour un montant total de 685 MEUR, en ligne avec l'objectif de progression d'au moins 5% par an du dividende. Côté perspectives, Carrefour entame l'exercice 2026 avec confiance.

En France, "la performance solide du périmètre historique et la contribution croissante de Cora & Match devraient soutenir les résultats dans un environnement de marché porteur. En Espagne, la dynamique commerciale reste bien orientée et devrait se traduire par une croissance soutenue. Au Brésil, le groupe prévoit un redressement progressif des volumes", souligne un communiqué.

"Par ailleurs, le groupe bénéficiera de facteurs favorables, tant techniques que structurels, avec l'extinction des coûts d'intégration liés à Cora & Match, la montée en régime des synergies attendues et l'effet plein du refinancement de la dette au Brésil".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant 1,2 Md€ d’économies de coûts d’ici la fin 2025 :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- exécution de la revue stratégique des activités : rachat des minoritaires au Brésil, cession de 7 % des actions de la foncière Carmila, estimée autour de 180 M€ et de l’activité italienne.

- en France : économies en fonds propres via l’exploitation des actifs non commerciaux (retail media avec la société commune Unlimitail avec Publicis) et la valorisation des actifs immobiliers -projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail, confirmation de la place de n° 1 via les gains de parts de marché et l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil (2 MdsBrl de synergies visées en 2025), refinancement de la dette et création de la 1 ère foncière d’Amérique latine,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- en Europe : élargissement de l’alliance européenne des achats à l’allemand RTG,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements en systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links (objectifs 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce) et fidélisation des clients (dernière nouveauté, le Club Carrefour),

- Stratégie environnementale « Act for food », en avance sur son ambition net zéro pour 2050 :

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France ;

- Capacité à poursuivre les gains de part de marché, continus depuis 2017, dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Bilan un peu tendu à fin juin avec une dette nette de 7 Mds€ et un autofinancement libre négatif à 2,1 Md€.

Défis

- Poursuite de la résistance aux baisses de pouvoir d’achat des ménages en Europe et au Brésil ;

- Modèle d’affaires encore trop gourmand en capital, d’où une rentabilité inférieure à celle des concurrents et dégradée au 1 er semestre par les changes et les frais d’intégration ;

- Interrogations récurrentes sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé ;

- Après une avancée de 1,9 % des ventes (hausse de 1,2 % à changes constants) au 3 ème trimestre, objectifs 2025 confirmés « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende 2024 ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.

Valeurs associées

CARREFOUR
15,395 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 08:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

