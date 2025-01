A suivre aujourd'hui... Carmat

(AOF) - Carmat concepteur et développeur du cœur artificiel Aeson, annonce que son chiffre d'affaires 2024 s'élève à 7 millions d'euros, avec la vente de 42 cœurs dont 17 dans le cadre commercial (en Allemagne, Italie, Espagne et Pologne) et 25 dans le cadre de l'étude clinique Eficas en France. Carmat peut financer ses activités "jusqu'en février 2025", et estime ses besoins financiers à 12 mois entre 40 et 45 millions d'euros. La medtech travaille très activement à la sécurisation, à court-terme, de ressources financières additionnelles lui permettant d'étendre son horizon financier".

Carmat a, en 2024, réduit de plus de 20% son "cash-burn" d'exploitation et d'investissement, par rapport à 2023, pour atteindre un cash-burn mensuel moyen sur l'exercice inférieur de 3,8 millions d'euros. La medtech entend poursuivre cette réduction en 2025 et au-delà.

Carmat anticipe une croissance "significative" des implantations d'Aeson en 2025, avec "a minima, un doublement" de ses ventes en 2025 par rapport à celles de 2024. Il sera " porté en particulier par l'augmentation combinée du nombre de centres formés franchissant le pas d'une première implantation, et celle du nombre moyen d'implantations par centre ayant une activité récurrente ".

Cette dynamique sera renforcée par la publication, au premier trimestre 2025, des résultats de l'expérience clinique d'Aeson sur les patients ayant été placés préalablement sous ECMO, puis plus tard dans l'année, par les résultats de l'étude Eficas.

