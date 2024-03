A suivre aujourd'hui... Carmat

(AOF) - Carmat a trouvé un accord avec l’ensemble de ses créanciers financiers sur de nouvelles modalités de remboursement de ses prêts bancaires. Cet accord fait suite aux accords de principe conditionnés annoncés les 12 janvier et 22 février derniers. Il porte sur l'ensemble des emprunts bancaires de la société, incluant l'emprunt d'un montant en principal de 30 millions d'euros contracté auprès de la Banque Européenne d'Investissement et les deux prêts garantis par l'Etat d'un montant en principal de 5 millions d'euros chacun, contractés auprès de BNP Paribas et Bpifrance.

"Sa mise en œuvre nous permet d'étendre d'au moins deux ans la maturité de toutes nos dettes financières, et ainsi de réduire de plus de 30 millions d'euros nos remboursements d'emprunts sur la période 2024-2025. Nous pourrons donc, durant cette période, allouer nos ressources financières prioritairement au service de notre croissance, mais également diminuer de manière significative le besoin de financement de la société", a expliqué le directeur général, Stéphane Piat.

Compte tenu de cet accord et de sa situation de trésorerie, la medtech peut financer ses activités, selon son "business plan" actuel, jusque mi-mai 2024, et estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à environ 35 millions d'euros.

Carmat continue à travailler très activement sur d'autres initiatives pour renforcer à court-terme ses fonds propres et alléger ses contraintes de trésorerie, et ainsi être en mesure de poursuivre ses activités au-delà de mi-mai 2024.

