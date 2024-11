A suivre aujourd'hui... Capgemini

(AOF) - L'action Capgemini a chuté de 6,31% à 164 euros la semaine dernière en raison de la révision à la baisse de l'ensemble de ses prévisions annuelles. Le groupe de conseil et de services informatiques avait déjà réduit sa prévision de croissance en juillet du fait de la détérioration des perspectives des secteurs automobile et aéronautique, et d'un redressement moins marqué dans les services financiers. Aujourd'hui, son directeur général, Aiman Ezzat a pointé du doigt un contexte plus défavorable qu’anticipé, en particulier dans l'industrie.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Capgemini prévoit désormais un repli de son chiffre d'affaires de 2% à 2,4% à taux de change constants, contre une précédente prévision d'une baisse de 0,5% à 1,5% et un consensus d'un recul de 1,7%.

Lors de la conférence téléphonique, le directeur général, Aiman Ezzat a déclaré anticipé un retour à la croissance organique en 2025.

La société a, par ailleurs, réduit la fourchette prévisionnelle pour sa marge opérationnelle, qu'il anticipe désormais entre 13,3% et 13,4% cette année, contre une précédente estimation comprise entre 13,3% à 13,6%. Le marché prévoit 13,4%. Elle cible toujours par ailleurs une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

"Si les révisions des bénéfices par action devraient être limitées (-2% à -3%) après cette publication, l'amélioration progressive du momentum est repoussée", réagit Invest Securities.

"Nous lançons également un ensemble d'actions ciblées pour simplifier nos opérations afin de rendre le groupe plus agile et davantage focalisé sur la croissance" a indiqué directeur général, Aiman Ezzat.

L'industrie pèse

"Notre croissance s'est légèrement améliorée au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre en dépit d'un contexte plus défavorable qu'anticipé dans certains secteurs, principalement celui de l'industrie" a déclaré Aiman Ezzat. "La demande des clients continue d'être portée par l'efficacité opérationnelle et les réductions de coûts et nos solutions répondent à leur appétit croissant pour l'IA et l'IA générative".

Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires est ressorti à 5,38 milliards d'euros, en baisse de 1,9% sur un an en données publiées. A taux de change constants, les revenus ont affiché un recul de 1,6%. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,43 milliards d'euros.

A la Bourse de Paris, les autres valeurs du secteur sont sous pression, dont Sopra Steria et Wavestone.

