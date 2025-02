A suivre aujourd'hui... Canal +

(AOF) - Canal + et Samsung Electronics, premier fabricant mondial de Smart TVs, étendent leur partenariat stratégique à plus de 40 territoires dans le monde. Ce partenariat consolide la relation stratégique entre Samsung et Canal +, incluant désormais la distribution des applications Canal + sur plus de 25 millions de Smart TVs Samsung.

Ce partenariat renforce la collaboration entre les deux groupes en Europe, en Asie et dans les territoires ultramarins français de Canal +, ainsi que prochainement dans plus de 25 territoires africains francophones.

Les applications Canal + sont désormais disponibles sur les Smart TVs à partir des modèles 2018. Elles seront préinstallées sur l'écran d'accueil des nouveaux téléviseurs Samsung 2024 et 2025, offrant aux abonnés Canal + le moyen le plus simple d'accéder à l'ensemble des contenus intégrés dans leur offre, notamment les meilleurs événements sportifs, films et séries.

