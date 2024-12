A suivre aujourd'hui... Bouygues

(AOF) - Bouygues Construction Australia, partenaire de Webuild et GS Engineering & Construction au sein du groupement Terra Verde, a été sélectionnée pour réaliser les tunnels nord du projet de métro Suburban Rail Loop (SRL) East à Melbourne (Australie). Le montant total des travaux s’élève à 1,7 milliard de dollars australiens, dont 562 millions de dollars australiens (343 millions d’euros) pour Bouygues Construction Australia.

Le contrat comprend la conception et la construction de deux tunnels de 10 km reliant les quartiers de Box Hill et Glen Waverley, la construction de deux stations de métro, de deux puits d'accès aux tunnels, d'un puits d'intervention et de ventilation, et de 39 passages transversaux.

Le creusement des tunnels sera réalisé au tunnelier.

SRL East constitue le plus important projet d'infrastructure jamais réalisé dans l'Etat de Victoria. Ce nouveau réseau de transport jouera un rôle déterminant dans la transformation de Melbourne et de son agglomération pour les générations à venir.

Le creusement des tunnels débutera en 2026 alors que les premiers trains devraient entrer en service en 2035. Le nouveau réseau de transport permettra alors aux usagers de rejoindre plus facilement le centre d'affaires de Melbourne, mais aussi les services de santé et les établissements d'enseignement de l'est et du sud-est de la ville.

Dans le cadre du projet, le groupement Terra Verde s'engage à mettre en œuvre une série d'actions en faveur du développement durable et à faire en sorte que SRL East ait un impact positif auprès de la population que ce soit en termes environnemental, social ou économique.

