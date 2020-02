A suivre aujourd'hui... BONDUELLE

(AOF) - Bonduelle a publié des revenus au 1er semestre de son exercice 2019-2020 de 1,442 milliard d'euros en hausse de 0,6% à taux de change et périmètre constants (+2,5% en publiées). Le groupe précise que " l'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019."

Le groupe familial tablait alors sur une croissance organique comprise entre 1,5% et 2,5% et sur un résultat opérationnel courant compris entre 115 millions et 118 millions.

Le deuxième trimestre de l'exercice du spécialiste de la transformation industrielle et de conserve des légumes, porté par la zone hors Europe, reste dynamique, celui-ci affiche une hausse de 2,4% en données comparables (+4,6% en publiées).

Bonduelle indique que " l'alerte sanitaire relative à une contamination à la bactérie E. coli de produits à base de salade romaine a été émise en novembre 2019 par les autorités américaines et canadiennes a entrainé, pour les différents intervenants du marché, l'arrêt momentané de commercialisation de certains produits et des ruptures d'approvisionnement de magasins. Les surcoûts liés à cette alerte sont estimés à 3,5 millions de dollars et impacteront les comptes du groupe au 31 décembre 2019 au titre des éléments non récurrents. "