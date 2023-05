A suivre aujourd'hui... Bolloré

(AOF) - CMA CGM va racheter les activités logistiques du groupe Bolloré pour 4,65 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de la réalisation de l'opération, ont fait savoir les deux sociétés françaises. Le groupe Bolloré avait indiqué le 18 avril être entré en négociations exclusives avec CMA CGM après avoir reçu une offre d'achat spontanée de l'armateur marseillais, sur la base d'une valeur d'entreprise (hors trésorerie et dette) de cinq milliards d'euros.

" Le prix de cession s'établirait à 4,650 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation ", précise Bolloré.

Il s'agit pour le groupe présidé par Rodolphe Saadé de la plus grosse opération capitalistique depuis sa création en 1978.

Soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, cette acquisition renforcera considérablement l'activité logistique de l'armateur marseillais, son deuxième pilier stratégique après le transport maritime. Et pour cause, elle placerait sa filiale CEVA Logistics parmi les cinq premières entreprises mondiales du secteur du transport et de la logistique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding familial créé en 1822 avec des positions fortes dans trois activités : les transports et la logistique –son métier historique-, la communication et les solutions de stockage d’électricité ;

- Revenus de 20,8 Mds dont 34% dans les transports et la logistique, la communication (46% avec Vivendi et ses filiales Canal +, Havas...), le stockage d'énergies (17%) puis l'industrie et systèmes sous les marques Blue Solutions et Blue Applications ;

- Modèle d'affaires visant à la résilience des revenus par la diversification des métiers combinant développement international et innovation ;

- Capital verrouillé par la holding familiale Compagnie de l’Odet (+70% des actions et près de 80% des droits de vote), Cyrille Bolloré étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 36,6Mds€, une trésorerie nette de 1,21 Md€ et des liquidités de 12 Mds€.

Enjeux

- Stratégie d'innovation riche de 780 brevets et déployée en 3 volets à partir des centres de Paris et Singapour :

- participation à la transition énergétique via les activités de transport et de stockage d’énergie propre, -maîtrise des batteries lithium, statut octroyé par l’Etat français d’opérateur de réseau d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique,

- dans la logistique : logistique durable via produits alternatifs (biofioul évolution) dans l’énergie, l’intégration des batteries LMP (lithium métal polymère), régulation de la gestion des flux…,

- sécurisation des systèmes d’information, d’où le partenariat mondial avec le chinois Alibaba portant sur le cloud, la transformation numérique, l'innovation et le stockage de données ;

- Stratégie environnementale « innover face aux défis environnementaux » :

- neutralité carbone en 2050 et recul de 30 % (vs 2019) des émissions de CO2 en 2030 :

- plus de 150 M€ investis dans les 3 prochaines années dans la transition énergétique - batteries LMP, Blubus et Bluestorage,

- préservation de la biodiversité et recours aux énergies renouvelables ;

- Relance des batteries LMP, déjà utilisées par les bus, en direction des véhicules des particuliers, en partenariat avec le canadien Li-Métal, dont la production en série débutera en 2026 ;

-Résultat net 2022 atypique, d'un montant de 3,4 Mds€, intégrant une plus-value de cessions de 3,15 Mds€ sur Bolloré Africa Logistics, une moins-value de 1,4 Mds€ et une plus-value de 515 M€ sur l'apport de la participation dans Banijay à FL Entertainment.

Défis

- Groupe complexe difficile à valoriser : plusieurs structures d’autocontrôle, participations croisées et fréquence des arbitrages entre participations ;

- Suivi de la valorisation du portefeuille de titres cotés, d’une valeur de 17,4 Md€, outre les actifs viticoles et fermiers ;

- Renforcement de la holding familiale Cie de l’Odet dans le capital du groupe ;

- Interrogations sur la croissance des revenus futurs, la communication et le stockage d’électricité affichant de moindres performances que la logistique africaine ;

- Dividende 2022 de 0,06€ (maintenu à ce niveau depuis 2014) y compris acompte de 0,02€;

- Rachat d'actions via une OPA simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions portant sur 9,78% du capital au prix de 5,75 euros