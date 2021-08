A suivre aujourd'hui... Bolloré

(AOF) - Le résultat net part du groupe de Bolloré atteint 219 millions d'euros (+26 %) au premier semestre 2021. Celui-ci n'intègre toutefois pas la plus-value sur la cession en janvier de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d'euros. Le résultat net total s'établit à 651 millions d'euros (-14%) compte tenu de la baisse des cours des titres Spotify et Tencent Music Entertainment après une forte hausse au premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s'établit quant à lui à 1,324 millions d'euros, en hausse 43 % à périmètre et taux de change constants, dont 312 millions dans le transport et Logistique (+22%) compte tenu de la bonne performance des terminaux portuaires et de la commission de transport, et 23 millions (-34%) dans la Logistique pétrolière. Vivendi représente 1,066 milliards d'euros (+49%).

Le chiffre d'affaires du groupe industriel s'élève à 12,786 milliards d'euros en hausse de 13 % à périmètre et taux de change constants. Celui de l'ctivité Transport et Logistique atteint 3,223 milliards d'euros soit une progression de 15%, dont +19% pour Bolloré Logistics, bénéficiant de forts niveaux d'activité dans le maritime et l'aérien, et +8% pour Bolloré Africa Logistics, porté par la croissance des terminaux portuaires.

La Logistique pétrolière atteint un niveau d'activité de 1,165 milliards d'euros, +12 %, en raison de la hausse des prix des produits pétroliers et des volumes.

Le pôle communication, représenté par Vivendi, dont les résultats sont déjà connus, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,22 milliards d'euros (+12%), attribuable principalement à la croissance des principaux métiers avec UMG (+17 %), Groupe Canal+ (+5 %) et Havas (+7 %) dans un contexte de reprise de l'activité au deuxième trimestre.

L'endettement net du groupe s'élève à 6,851 millions d'euros à fin juin 2021, contre 9,136 milliards d'euros au 31 décembre 2020. ceci grâce essentiellement à la réduction de l'endettement de Vivendi (-2,1 milliards d'euros) suite à l'encaissement de 2,8 milliards d'euros lors de la cession de 10 % supplémentaires d'UMG le 29 janvier 2021.

Enfin, le Conseil d'administration de Bolloré a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,02 euro par action, identique à celui de l'an dernier, payable uniquement en espèces. Le détachement de l'acompte interviendra le 1er septembre 2021 et le paiement le 3 septembre 2021.

