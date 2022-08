A suivre aujourd'hui... Bolloré

(AOF) - Le groupe Bolloré a enregistré un résultat net en hausse de 45 % à 947 millions d'euros au titre du premier semestre 2022. Le résultat net part du Groupe ressort à 562 millions d’euros, en progression de 156 %. L'Ebita, en hausse de 46 %, s'établit à 1,010 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires sur la période correspond à 11,518 milliards d'euros, en hausse de 24 % à périmètre et change constants.

La branche Transport et logistique, à 4,819 milliards d'euros, progresse de 44 % et Bolloré Logistics de 60 %, porté par la hausse des taux de fret et des volumes dans l'aérien en commission de transport. Grâce à la poursuite de la reprise des activités logistiques en Afrique, Bolloré Africa Logistics enregistre une croissance de 13 %.

Les autres secteurs affichent également d'excellents indicateurs. Celui de la logistique pétrolière (+41 %) principalement grâce à la forte hausse des cours des produits pétroliers liée au contexte international. Celui de la Communication (+5%) attribuable principalement au fort rebond d'Havas (+11,8 %) et à la progression de Groupe Canal+ (+2,2 %).

Et celui du stockage d'électricité et systèmes (+21 %), à la fois grâce à la croissance des activités de Systèmes (terminaux spécialisés et Polyconseil) et des activités en Bretagne (films plastiques et bus).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Holding familial créé en 1822 avec des positions fortes dans trois activités : les transports et la logistique –son métier historique-, la communication et les solutions de stockage d’électricité ;

- Revenus de 19,8 Mds€, répartis entre les transports et la logistique ferroviaire et portuaire (50% des revenus, essentiellement en Afrique), la communication (48 % avec Vivendi et ses filiales Canal +, Havas…), et le stockage d’énergies et systèmes sous les marques Blue Solutions et Blue Applications ;

- Modèle d'affaires visant à la résilience des revenus par la diversification des métiers combinant développement international et innovation ;

- Capital verrouillé par la holding familiale Compagnie de l’Odet (64,3 %), Cyrille Bolloré étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres ;

- Bilan sain avec un ratio dettes/capitaux propres de 10 % et 2,6 Mds€ de liquidités au niveau de la holding.

Enjeux

- Stratégie d'innovation riche de 780 brevets et déployée en 3 volets à partir des centres de Paris et Singapour :

- participation à la transition énergétique via les activités de transport et de stockage d’énergie propre, -maîtrise des batteries lithium, statut octroyé par l’Etat français d’opérateur de réseau d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique,

- dans la logistique : logistique durable via produits alternatifs (biofioul évolution) dans l’énergie, l’intégration des batteries LMP, régulation de la gestion des flux…,

- sécurisation des systèmes d’information, d’où le partenariat mondial avec le chinois Alibaba portant sur le cloud, la transformation numérique, l'innovation et le stockage de données ;

- Stratégie environnementale « innover face aux défis environnementaux » :

- neutralité carbone en 2050 et recul de 30 % (vs 2019) des émissions de CO2 en 2030 :

- 20,5 M€ investis dans la transition énergétique -batteries LMP, Blubus et Bluestorage,

- préservation de la biodiversité et recours aux énergies renouvelables.

Défis

- Groupe complexe difficile à valoriser : plusieurs structures d’autocontrôle, participations croisées et fréquence des arbitrages entre participations (rumeurs récurrentes de renforcement dans le capital de Vivendi, détenu à 27 %) ;

- Impact du conflit russo-ukrainien : limité en part de chiffre d’affaires (moins de 1 %, pour Gameloft et Havas) mais risque dans l’approvisionnement pour Bolloré Energy;

- Suivi de la valorisation du portefeuille de titres cotés, d’une valeur de 17,4 Mds€, outre les actifs viticoles et fermiers ;

- Vers une cession, au 1er trimestre 2023, des activités de logistique en Afrique (le quart des revenus mais 60 % du résultat d’exploitation) au suisse MSC sur la base d’un montant de 5,7 Mds€ ;

- Forte hausse des revenus au 1er trimestre, tirés par l’inflation des prix et du frêt pétrolier ;

- Stabilité du dividende maintenu à 0,06 € depuis 2014.