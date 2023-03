A suivre aujourd'hui... Boa Concept

(AOF) - Boa Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes dédiées à l’intralogistique, a fait part pour l’année 2022 d'un chiffre d’affaires record de 20 millions d'euros, en croissance de 35% par rapport à 2021 et supérieur aux prévisions. Dans une conjoncture économique et géopolitique pourtant instable, BOA Concept a réalisé, grâce à l'ensemble de ses solutions et de ses équipes, "une excellente performance avec la signature de 18 nouveaux clients et la réalisation de 35 installations".

2022 signe également le début d'une politique de croissance externe, avec l'acquisition de RobOptic, experte en robotique et vision, qui renforce ainsi la capacité de la société à développer l'offre et les marchés grâce à des solutions sur mesure adaptées à l'usine 4.0.

La société, dotée d'une structure financière robuste et d'une trésorerie solide, va continuer à déployer sa stratégie et sa vision, et ce dans un contexte économique plus contraint, en conservant ses ambitions de figurer parmi les acteurs les plus innovants de l'intralogistique.

Boa Concept publiera ses résultats annuels 2022, le 18 avril 2023.

