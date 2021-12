A suivre aujourd'hui... Bluelinea information fournie par AOF • 30/12/2021 à 08:04



(AOF) - Le spécialiste de la « silver économie » Bluelinea a annoncé la finalisation, le 31 décembre prochain à minuit, de l'acquisition de Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés fin novembre, permet à Bluelinea de passer le cap des 50000 familles accompagnées au quotidien et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.



En un an, Bluelinea est ainsi passé de 28588 familles accompagnées, jour et nuit, grâce au déploiement des solutions et services " HELP ", à 52473 abonnés à fin 2021, soit une augmentation de 83%.



Sur un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 millions d'euros par an pour plus de 700000 abonnés accompagnés, Bluelinea termine ainsi l'année 2021 avec une part de marché de plus de 7%.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.