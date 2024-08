A suivre aujourd'hui... Biosenic

(AOF) - Biosenic, société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, annonce que l'Office européen des brevets (OEB) a délivré à sa filiale Medsenic un nouveau brevet européen important intitulé : Method For treating Relapsing -Remitting Multiple Sclerosis Using Arsenic Trioxide. Le brevet européen attendu permet l'application spécifique de la plateforme arsenicale de Medsenic à l'indication clé pour la santé humaine qu'est la sclérose en plaques.

Ce brevet s'inscrit dans le cadre des efforts considérables déployés par Medsenic/BioSenic pour mener des essais cliniques internationaux dans des pathologies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en utilisant tout le potentiel des traitements à base d'ATO.

BioSenic a également publié récemment des données sur le mécanisme d'action du trioxyde d'arsenic (ATO), qui permettent de mieux comprendre ses effets immunomodulateurs sur l'inflammation.

Ces données, publiées dans des revues internationales à comité de lecture en 2022 et 2023, permettent désormais à Medsenic de développer l'utilisation de diverses formulations de trioxyde d'arsenic, y compris de nouvelles combinaisons innovantes avec des excipients ou des principes actifs pharmaceutiques, ouvrant ainsi un champ d'applications plus large, en particulier dans les domaines de l'auto-immunité, des maladies infectieuses et du cancer.

