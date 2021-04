A suivre aujourd'hui... BIOMERIEUX

(AOF) - Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux atteint 845 millions d'euros, soit une croissance de 9,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, atteint 16,5% grâce à une croissance très solide de la biologie moléculaire (+18,7%), des immunoessais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%). La performance est très solide en Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré un ralentissement de la demande pour ses panels respiratoires Biofire aux Etats-Unis, moteur de sa croissance depuis la pandémie.

Dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, qui conduit à une réduction de la demande pour ces panels, les prévisions pour le premier semestre et l'objectif de ventes pour 2021 sont légèrement ajustés.

La progression des ventes au premier semestre est maintenant estimée autour de 10%, à taux de change et périmètre constants. Elle était auparavant attendue à 20,5%.

Dans un contexte très incertain et une évolution contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l'année est maintenant attendue de neutre à autour de 5%. Elle devait s'établir jusque là entre 5 et 8% à taux de change et périmètre constants.

Malgré un degré d'incertitude élevé, l'objectif annuel de résultat courant contributif est maintenu. Il devrait donc être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courant.

L'an dernier, le résultat opérationnel courant contributif s'était à établi à 613 millions, en croissance de 58%, soit une marge opérationnelle courante contributive de 19,6%, contre 14,5% en 2019.

Le PDG, Alexandre Mérieux, déclare : "Dans un contexte économique qui reste incertain, les ventes consolidées progressent de plus de 16% au premier trimestre 2021. Toutefois, la situation sanitaire continue à évoluer avec des tendances imprévisibles, nous incitant à mettre à jour nos objectifs. Nous sommes néanmoins confiants dans notre stratégie centrée sur les maladies infectieuses,servie par des gammes multiples et par une large implantation géographique".

Points clés

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, opérant dans les maladies infectieuses (9/10èmes des ventes), les urgences cardiovasculaires et les cancers ;

- Groupe créé en 1986 organisé en 2 divisions : les applications cliniques (80 % des ventes, dont 38 % pour la microbiologie, 25 % pour la biologie moléculaire et 18 % les immuno-essais) et les applications industrielles sous les noms de BioFire Defense et Applied Maths ;

- Couverture internationale, le chiffre d'affaires de 2,7 Mds€ provenant à 45 % des deux Amérique (dont Etats-Unis, 1er marché du groupe), à 36 % d'Europe-Afrique-Proche-Orient et à 19 % d'Asie-Pacifique ; ?

- Modèle économique solide fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitra, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs) et sur un mix produit positif : nouveaux automates, enrichissement des menus par des tests à forte valeur ajoutée, montée en puissance de la biologie moléculaire, après le rachat de l'américain Biofire, contribuant au tiers de la croissance du groupe ;

- Haut niveau d'expertise dans le diagnostic des maladies infectieuses et investissements élevés en R&D (13,3 % des ventes) ;

- Rapidité d'acquisition des parts de marché dans les pays émergents, grâce à une offre adaptée (utilisation simple, résistance des équipements...)

- Qualité du management et de la gouvernance pour cette filiale à 59 % de l'institut Mérieux, Alexandre Mérieux étant président directeur général du conseil de membres ;

- Situation financière saine abec une forte diminution de la dette au 1er semestre, à 192 M€ .

Enjeux

- Stratégie « belond, dare, impact » : approche humaniste et pionnière au service de la santé publique ;

- Stratégie d'innovation forte avec 14 % de R&D générée par 16 centres et structurée entre l'efficience des laboratoires et l'amélioration de la valeur médicale des tests :

- participation au Campus Biotech Digital pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction,

- accord avec l'IUT de Compiègne et les Hospices de Lyon dans le séquençage ;

- Stratégie environnementale pilotée au nouveau du conseil d'administration et saluée par les agences de notation :

- extension des standards SSE aux partenaires et recul de l'empreinte carbone,

- certification des sites (9 centres industriels et 2 filiales commerciales),

- écoconception des produits avec maintenance à distance des instruments et réduction de 25 % de l'intensité des déchets ;

- Rapidité d'acquisition des parts de marché dans les pays émergents, grâce à une offre adaptée (utilisation simple, résistance des équipements...) ;

- Après le visa de l'autorité américaine aux ventes des tests Biofire Covid-1 et des tests sérologiques VIDAS anti-SARS- Covid, certification européenne pour les tests respiratoires Biofire 2.1plus, Biofire RP-EZ et ARGENE incluant le Covid.

Défis

- Sensibilité du chiffre d'affaires aux programmes de santé (hausse, baisse ou suppression de remboursements, pressions sur les prix et/ou retards dans les programmes d'investissement des hôpitaux) ;

- Impact de la pandémie : hausse de 17,5 % des revenus à fin septembre ;

- Réaction à la pandémie : offre de tests de détection et d'extraction du virus ;

- Objectif 2020 « d'une performance exceptionnelle » et non extrapolable : hausse de 18 % du chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel autour de 600 M€.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.