A suivre aujourd'hui... Biocorp

(AOF) - Sanofi et Roche s'allient autour du dispositif connecté Mallya pour SoloStar développé par Biocorp - société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables. Mallya pour SoloStar est le seul dispositif médical CE de classe IIb pour stylos d'injection d'insuline compatible avec l'ensemble des stylos à insuline SoloStar. Au travers de ce partenariat, les deux sociétés entendent contribuer ensemble à la sécurité et au confort des personnes diabétiques par le biais d'un écosystème connecté.

Aux termes du partenariat conclu, Roche et Sanofi se sont engagés à déployer ensemble en France un programme scientifique pour les médecins et les pharmaciens d'officine autour de l'écosystème connecté Mallya pour SoloStar et la prise en charge du diabète.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.