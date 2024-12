A suivre aujourd'hui... Bic

(AOF) - Le conseil d’administration de Bic et Gonzalve Bich annoncent un processus de transition portant sur l’achèvement des mandats de ce dernier, et qui vise à nommer un nouveau directeur général d’ici au 30 septembre 2025. Gonzalve Bich continuera à assumer ses fonctions de directeur général et d'administrateur jusqu’à son départ, après quoi il assistera le groupe en tant que senior advisor. Le conseil d’administration a décidé de créer un comité de succession dont fera partie Gonzalve Bich.

"Gonzalve Bich représente la troisième génération de la famille Bich à occuper le poste de directeur général, honorant ainsi un héritage de 80 ans façonné par les esprits visionnaires de son grand-père, Marcel, et de son père, Bruno. La marque est entrée dans l'histoire et figure parmi les marques de biens de consommation les plus connues et les plus fiables au monde, vendant quotidiennement 28 millions de produits dans 160 pays", détaille le groupe dans un communiqué.

Par ailleurs, Bic a annoncé l'acquisition de 100 % de Tangle Teezer, une société britannique de brosses à cheveux, pour un montant total d'environ 200 millions d'euros.

Avec plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires estimé en 2024, Tangle Teezer a doublé en taille au cours des 4 dernières années, gagnant ainsi des parts de marché sur le segment très fragmenté de la brosse à cheveux et du peigne, estimé à 4,5 milliards d'euros.

=/ Points clés

- Numéro un mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro deuxmondial dans les stylos avec 8 % du marché et numéro deux mondial dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix »,

», les ventes, de 2,3 Mds€, se répartissant entre les briquets ou Flame for life pour 38 %, stylo ou Human expression pour 37 %) et les rasoirs ou Blade excellence ;

- Présence internationale équilibrée entre l’Amérique du nord, pour les 4/10 èmes, l’Europe pourpour 1/3 et les pays émergents, le Brésil étant 2 ème marché du groupe) ;

- Modèle d’affaires alliant capacité d’innovation et une stratégie d’intégration industrielle (91 91% des objets Bic produits dans ses usines), d’où une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents ;

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (47,3 % du capital et les 2/3 des droits de vote), Nikos Koumettis présidant le conseil d'administration de 12 membres, Gonzalve Bich étant directeur général.

=/ Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rationalisation du portefeuille par réduction des références (- 11 % à fin septembre),

- efficacité industrielle et économies de coûts, notamment dans la division Flame for Life : constitution de stocks stratégiques, contrats de long terme avec les fournisseurs au no nombre élargi, recours accru aux plastiques recyclés, promotion des produits à forte valeur ajoutée et hausses des prix de vente,

- campagnes publicitaires innovantes (partenariats avec des chanteurs) et ciblées,

- montée de l’e-commerce à 12,7 %,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’a d'autres marques, les tatouages avec l’américain Tattly ou l’offre de briquets utilitaire hors tabac,

- innovation financée à 1,1 % des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés chaq chaque année - 9,5 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 an ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- objectifs 2030 vs 2019 : 100 % d’énergies renouvelables (76 % en 2022) et réduction de 50 %

des émissions de CO2 pour le scope 1, 100 % pour le scope 2 et 50 % pour les f fournisseurs,

- éco-circularité avec 100 % des emballages recyclables,

- programme de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en baisse modérée, hors Inde et AAA Amérique Latine ;

- Bilan très sain : à fin septembre, 1,76 Md€ de capitaux propres et génération de trés trésorerie de 196 M€.

= Défis

- Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial) et ma marasme du marché nord-américain ;

- Diversité des marges entre branches, les briquets étant les plus rentables (32,9 % de mar marge opérationnelle contre 18,7 % pour les rasoirs et 9,7 % pour les stylos) ;

- Après un recul de 3,3 % (- 0,3 % hors impact de la chute du peso argentin) des ventes et une hausse de 20 % du résultat d’exploitation à fin septembre, objectifs 2024 relevés en octobre : croissance à un chiffre des revenus, marge opérationnelle « proche de 1 15,5 % et génération de trésorerie de + 220 M€ ;

- Horizon 2025 : croissance annuelle supérieure à 5-7 % tant pour la papapapeterie (Human expression), les briquets (Flame for life) que les rasoirs (Blade excellence) 2 et génération de flux annuels de trésorerie supérieurs à 240 M€ ;

- D is - Distribution en 2023 : dividende ordinaire de 2,85 € et dividende extraordinaire de 1,42 1,42 €, et programme de rachat d’actions de + 50 M€.

.