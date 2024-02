A suivre aujourd'hui... Bic

(AOF) - Bic a enregistré au quatrième trimestre un résultat net, part du groupe, de 45,1 millions d’euros contre 12,4 millions d’euros, un an auparavant. La marge d’exploitation ajustée est ressortie à 13,8% contre 8,2% au quatrième trimestre 2022. Elle a progressé de 70 points de base sur l’année à 14,7%. Le chiffre d’affaires trimestriel du fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels a reculé de 0,1% à 526,1 millions d’euros. Il a cependant augmenté de 2,4% sur une base comparable.

Bic annonce que la rémunération des actionnaires a été maintenue. Un dividende ordinaire de 120 millions d'euros a été proposé au titre de l'exercice 2023, à verser le 12 juin 2024, soit 2,85 euros par action, en hausse de 11,3%. Un dividende extraordinaire de 1,42 euro par action sera versé le 18 septembre 2024. Jusqu'à 40 millions d'euros sont alloués au programme de rachat d'actions, prévu en 2024.

Cette année, le fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels anticipe une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée, "grâce à un effet de levier positif sur les coûts d'exploitation". La croissance du chiffre d'affaires en 2024 devrait être comprise entre 5% et 7% à taux de change constants grâce à l'effet des volumes, du prix et du mix. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d'euros.

Points clés

- Numéro un mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro deux mondial dans les stylos avec 8 % du marché et numéro deux mondial dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de produits de qualité aux meilleurs prix , les ventes, de 2,2 Md€, se répartissant entre stylos (38 %), briquets (33 %) et rasoirs ;

- 26 % des ventes réalisées dans les pays émergents (essentiellement en Amérique latine, le Brésil étant 2ème marché du groupe), derrière l’Amérique du nord (43 %) et l’Europe (31 %) ;

- Modèle d’affaires alliant capacité d’innovation et stratégie d’intégration industrielle (91 % des objets Bic produits dans ses usines), d’où une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents ;

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (46 % du capital et 60,1 % des droits de vote), Nikos Koumettis présidant le conseil d'administration de 12 membres, Gonzalve Bich étant directeur général ;

- Bilan solide avec 1,8 Md€ de capitaux propres face à 937 M€ de dette brute et une situation nette de trésorerie de 360 M€.

Enjeux

- Plan stratégique Horizon 2025:

- croissance annuelle supérieure à 5 % tant pour la papeterie (Human expression), les briquets (Flame for life) que les rasoirs (Blade excellence),

- efficacité industrielle avec 50 M€ d’économies de coûts cumulées et génération de flux annuels de trésorerie supérieurs à 200 M€ à 2022;

- Stratégie d’innovation financée à 1,1 % du chiffre d’affaires pour une offre de produits « durables » et surs :

- écosystème d’innovation : Lab interne d’innovation centré sur les données (découverte de nouvelles technologies intégrables aux projets du groupe, partenariat avec Plug&Play, Data-Driven Invention Lab utilisant les data des consommateurs, nouvelle division Partnerships and new Business,

- 110 brevets déposés en 2022,

- 9 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- objectifs 2030 vs 2019 : 100 % d’énergies renouvelables (76 % en 2022) et réduction de 50 % des émissions de CO2 pour le scope 1, de 100 % pour le scope 2 et de 5 % pour le scope 3 (fournisseurs),

- écocircularité avec 100 % des emballages recyclables (70 % en 2022) et l’offre de produits« durables » avec plastiques recyclés ou alternatifs, de stylos rechargeables et de rasoirs à base de matériaux recyclés,

- programme de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Elargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marques (3 contrats en 2022) ou les tatouages avec l’américain Tattly ;

- Rationalisation du portefeuille par réduction de près de 12 % des références ;

- Renforcement du poids de l’e-commerce, à 10,2 % des ventes totales et poursuite des gains de marché .

Défis

- Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial) ;

- Diversité des marges entre branches, les briquets restant les plus rentables (35% de marge opérationnelle contre 13 % pour les lames et 3 % pour les stylos) ;

-Face à l’inflation des coûts de matières plastiques, fret et énergie, de 105 M€ en 2022, constitution de stocks stratégiques, contrats de long terme avec les fournisseurs et élargissement de leur nombre, recours accru au plastiques recyclés, hausse des prix et volumes mais impact légèrement négatif sur la marge ;

- Après une hausse de 13,8 % du chiffre d’affaires, objectif 2023 d’une croissance de 6 à 7 % des ventes et d’une amélioration de la marge opérationnelle ;

- Dividende en hausse de 11,9 % à 2,56 € et rachat d’actions à hauteur de 100 M€.

