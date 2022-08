A suivre aujourd'hui... Bic

(AOF) - Au premier semestre 2022, Bic, fabricant d'articles de papeterie, briquets et rasoirs, a publié un résultat net part du groupe par action ajusté de 3,39 euros contre 2,51 euros, un an auparavant. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 1,12 milliard d'euros contre 916,7 millions d'euros, soit une progression de 15,5% sur un an.

"Nous révisons à la hausse nos perspectives pour l'exercice 2022 et anticipons une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 12% à taux de change constants (précédemment 7%-9%), tirée par une croissance des volumes et un impact prix favorable. Toutes les divisions contribueront à la croissance organique au second semestre 2022.

L'inflation des coûts devrait avoir un impact d'environ 100 millions d'euros sur l'année. En dépit des vents contraires liés à l'inflation, et à la hausse des investissements de soutien à la marque et des dépenses opérationnelles destinée à soutenir la croissance, nous prévoyons une augmentation en valeur absolue du résultat d'exploitation ajusté 2022, grâce à la hausse des volumes, mais aussi à un impact favorable des prix et à des économies supplémentaires. Nous maintenons notre objectif de plus de 200 millions d'euros de free cash flow," a déclaré Gonzalve Bich, directeur général du groupe.

Points clés

- Numéro un mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro deux mondial dans les stylos avec 8 % du marché et numéro deux mondial dans les rasoirs avec 23 % du marché ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix, les ventes, de 1,8 Md€, se répartissant entre stylos (37 %), briquets (39 %) et rasoirs ;

- 26 % des ventes réalisés dans les pays émergents (essentiellement en Amérique latine, le Brésil étant 2ème marché du groupe), derrière l’Amérique du nord (43 %) et l’Europe(31 %) ;

- Modèle d’affaires alliant capacité d’innovation et une stratégie d’intégration industrielle (91 % des objets Bic produits dans ses usines), d’où une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents ;

- Capital verrouillé par la famille fondatrice Bich (46 % du capital et 60,1 % des droits de vote), Nikos Koumettis présidant le conseil d'administration de 12 membres, Gonzalve Bich étant directeur général ;

- Bilan solide avec 1,7 Md€ de capitaux propres donnant un ratio de dette sur capitaux propres de 31 %, avec une forte génération de trésorerie (400 M€).

Enjeux

- Plan stratégique Horizon : croissance annuelle supérieure à 5 % tant pour la papeterie (Human expression), les briquets (Flame for life) que les rasoirs (Blade excellence) / efficacité industrielle avec 50 ME d’économies de coûts cumulées d’ici 2022 et génération de flux annuels de trésorerie supérieurs à 200 M€ d’ici 2022 ;

- Stratégie d’innovation financée à 1,5 % du chiffre d’affaires riche de 347 brevets : visant au lancement de nouveaux produits (9 % des ventes) et à l’obtention de bénéfices environnementaux / accélérée par le Data-Driven Invention Lab utilisant les data des consommateurs et par les partenariats (Alty rewards pour l’accélération du rythme de R&D via l’intelligence artificielle…), marquée par l’excellence, 8 % des ventes provenant d’innovations de moins de 3 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » : objectifs 2030 :50 % de réduction des émissions de CO2 (vs 2019) et recours à 100 % aux énergies renouvelables ; fondée sur l’écocircularité (100 % des emballages recyclables vs 60 % en 2021) et, pour 2030, sur l’offre de produits« durables » (contenant 50 %de plastiques recyclés ou alternatifs) ; offres de stylos rechargeables, de rasoirs à base de matériaux recyclés, programme de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Elargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marque ou les tatouages semi-définitifs avec l’américain InkBox ;

- Renforcement du poids de l’e-commerce, à 10 % des ventes totales.

Défis

- Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial) ;

- Diversité des marges entre branches, les briquets restant, malgré la stagnation de leur activité, le principal contributeur aux profits (40 % en opérationnel) ;

- Inflation des matières plastiques et du fret : constitution de stocks stratégiques, contrats de long terme avec les fournisseurs et élargissement de leur nombre, recours accru au plastiques recyclés ;

- Objectif 2022, confirmé, d’une croissance proche de 9 % des ventes et de plus de 200M€ d’autofinancement libre ;

- Dividende 2021 de 2,15 € et programme de rachat d’actions à composante ESG.

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.