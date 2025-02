A suivre aujourd'hui... Beneteau

(AOF) - Beneteau affiche un chiffre d’affaires de 298 millions d'euros au quatrième trimestre 2024, en baisse de 17,2%, mais meilleur que prévu. Le spécialiste de la plaisance attend une marge opérationnelle courante 2024 "sensiblement supérieure aux dernières prévisions" (comprises entre 4% et 6%). Il anticipe au premier semestre 2025 un ralentissement des ventes en voile multicoques et la poursuite du déstockage réseau, avec une reprise progressive à partir du second semestre, impulsée par l’introduction de 20 nouveaux modèles et par une normalisation des stocks concessionnaires

"Malgré un ralentissement important de la plupart de nos marchés en 2024, accentué par la baisse significative mais nécessaire des stocks de nos distributeurs, nous avons réussi en 2024 à préserver les marges du groupe tout en accélérant sa feuille de route de développement produit et d'innovation durable" conclut Bruno Thivoyon, directeur général du groupe. "Le Salon de Cannes 2025 sera ainsi l'occasion de présenter près de 20 nouveaux modèles et lancera un nouveau cycle de croissance rentable pour le Groupe Beneteau".

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1,79M€ réalisé à 82 % dans les bateaux puis dans l’habitat (activité devant être cédée en 2024 à Trigano) et réparti entre l’Europe pour 50 % et les Amérique pour 30 % ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant, depuis juin 2024, le conseil de 8 administrateurs et Bruno Thivoyon étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- cession de l’activité habitat à Trigano, afin de financer la croissance sur les marchés du nautisme et la transformation technologique

- amélioration des process industriels avec des lignes de production plus flexibles et aptes à supporter les montées en cadence,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps (8 000 à fin 2023) et l’offre de solutions de propulsion alternative sur l’ensemble de l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth visant pour 2030 uneréduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs d’ici 2025,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil ;

- Montée en puissance dans les services : location de bateaux à la journée ou de courte durée, en Europe et aux Etats-Unis (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme et solutions de financement ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 856 M€ et une trésorerie nette de 247 M€.

Défis

- Réponse de la clientèle aux nouveaux catamarans voile et vapeur et à l’extension de l’offre Luxury Dayboating, Four Winns Twin Hull et Wellcraft ;

- Vers une normalisation en 2024 des stocks des concessionnaires ;

- Résultats à long terme du partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » offrant un revenu garanti aux propriétaires de bateau tout en en réduisant l’usage à 8 semaines par an ;

- Objectifs 2024 :marge opérationnelle courante attendue entre 3% et 6% pour la division Bateau dontre de 7% à 10% précédemment;

- Stratégie 2025 « Let’s Go Beyond ! » visant 10 % de marge opérationnelle avec le retour à la normalité des stocks de concessionnaires;

- Dividende 2023 en forte hausse à 0,73 €.