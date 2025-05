A suivre aujourd'hui... Bénéteau

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Bénéteau a fondu de 43 %, ou de 43,6 % à change constant, au premier trimestre pour atteindre 130,4 millions d’euros. L’acteur mondial de l’industrie nautique explique toutefois que ces trois mois sont peu significatifs compte-tenu de la saisonnalité de son activité. En outre, le ralentissement attendu de la demande sur l’ensemble des segments a été accentué par l’incertitude sur les droits de douanes américains. Dans le détail, l’activité Voile de Bénéteau a connu un repli de 51,3 % et celle des Moteurs a reculé de 36,6 %.

Au niveau des zones géographiques, elles sont toutes en contraction, avec notamment une baisse de 42,3 % en Europe ou de 41,6 % pour les Amériques du Nord et Centrale.

Bénéteau estime qu'il est encore trop tôt pour évaluer les impacts du contexte géopolitique sur son chiffre d'affaires annuel, qui est toujours attendu entre 900 millions et 1 milliard d'euros. Le groupe a décidé d'accompagner son réseau de distribution américain en supportant une partie des taxes d'importation, ce qui devrait impacter le résultat opérationnel courant de près de 10 millions d'euros cette année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant, depuis juin 2024, le conseil de 8 administrateurs et Bruno Thivoyon étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- cession de l’activité habitat à Trigano, afin de financer la croissance sur les marchés du nautisme, haut de gamme essentiellement, et la transformation technologique,

- amélioration des process industriels avec des lignes de production plus flexibles,

- aux Etats-Unis (vers une perte opérationnelle de 15 M€ en 2024), adaptation de l’offre et regroupement de la production sur un seul site,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux Etats-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs d’ici 2025,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 845 M€ et une trésorerie nette de 137 M€.

Défis

- Après la normalisation de leurs stocks par les concessionnaires, confirmation d’une amélioration de l’activité à partir du 2 ème semestre 2025, le lancement de 20 modèles devant compenser le ralentissement du segment des catamarans ;

- Après un recul de 30 % des ventes en 2024, objectifs 20245: marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Stratégie 2025 « Let’s Go Beyond ! » visant 10 % de marge opérationnelle avec le retour à la normale des stocks de concessionnaires;

- Dividende 2024 0,73 €.