A suivre aujourd'hui... Believe

(AOF) - Believe a enregistré une perte opérationnelle de 21 millions d'euros en 2021, en très légère amélioration (+0,7 million d'euros) sur un an. Cependant, ce chiffre comprend également 5,3 millions d’euros de coûts liés à l’introduction en bourse réalisée en juin 2021. Retraité de cet élément, l'EBIT s’est amélioré de 4,2 millions d'euros d'une année sur l'autre. L'EBITDA ajusté du groupe s'est élevé à 23,3 millions d'euros en 2021, contre 7,7 millions un an plus tôt. Les coûts de la plateforme centrale se sont élevés à 60 millions d'euros, en hausse de 13,2 % par rapport à 2020.

"Comme annoncé lors de l'introduction en bourse, le Groupe a continué d'investir dans la plateforme centrale en mettant davantage l'accent sur le marketing digital et l'analyse des données, tout en ayant finalisé la phase d'augmentation accélérée des investissements a été finalisée", a expliqué le spécialiste de l'accompagnement digital des artistes.

"En conséquence, les coûts de la plateforme centrale n'ont pas augmenté aussi rapidement que le chiffre d'affaires et ont baissé pour s'établir à 10,4 % du chiffre d'affaires pour 2021 contre 12,0 % en 2020, poursuit le groupe. La marge d'EBITDA ajusté a ainsi atteint 4,0 % en 2021, contre 1,7 % en 2020, soit une amélioration de 230 points de base par rapport à l'année dernière".

Le chiffre d'affaires de 2021 a augmenté de 30,7% pour atteindre 577,2 millions d'euros, reflétant principalement une forte croissance organique (+29,9%). Les ventes numériques, qui ont représenté 90,9% des ventes totales (contre 89,0% en 2020), ont progressé de +33,6%, reflétant la croissance du marché mondial du streaming et de solides gains de parts de marché.

Concernant la situation en Ukraine, Believe a annoncé avoir arrêté les nouvelles embauches et investissements en Russie, ainsi que les nouvelles sorties d'artistes russes ayant signé des contrats de services aux artistes, et avoir rompu ses relations avec tous les artistes et labels russes sous sanctions internationales.

"Believe a généré environ 9 % de son chiffre d'affaires en Russie et en Ukraine en 2021 à un taux de marge d'EBITDA ajusté inférieur au taux de marge des segments avant prise en compte des coûts de la plateforme centrale (environ 13 % contre 14,4 % en 2021)", précise Believe.

Sur la période 2021-2025, le groupe vise toujours une croissance annuelle moyenne de 22% et 25% et une marge d'EBITDA ajusté de 5% à 7% d'ici 2025 (15% à long terme).

