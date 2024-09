A suivre aujourd'hui... Axway

(AOF) - Axway annonce le succès de l'acquisition de Sopra Banking Software, permettant à la société de devenir l'un des principaux éditeurs français de logiciels d'entreprise, "avec des positions de premier plan dans l’industrie bancaire et les services financiers". Annoncé à la fin du mois de février,ce projet d'acquisition de Sopra Banking Software par Axway permet la naissance d’un nouvel acteur majeur des logiciels d’entreprise. Le groupe sera dirigé par Patrick Donovan, en tant que directeur général, et Eric Bierry, qui exercera le rôle de directeur général adjoint.

Axway intègrera les activités acquises pour les 4 derniers mois de l'exercice 2024. Sur cette base, le groupe se fixe pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires 2024 de l'ordre de 460 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 13 et 17 %.

Dès 2025,l'éditeur de logiciels a pour ambition de générer environ 700 millions de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 14 % et 16 %.

A l'horizon 2027, Axway vise un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros et une marge opérationnelle d'activité dépassant 17 %.

Dès 2028, l'entreprise vise un résultat opérationnel d'activité représentant plus de 20 % de son chiffre d'affaires.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.