A suivre aujourd'hui... Aubay

(AOF) - Aubay a vu son résultat net part du groupe progresser de 11,2 à 17,3 millions d'euros au premier semestre. Le résultat opérationnel d’activité a bondi de 18,5% à 26,6 millions d'euros, faisant ressortir une marge record pour un premier trimestre de 10,3%. Elle dépasse pour la première fois le cap des 10%. Elle s'était élevée à 9,6% un an plus tôt. " Cette forte hausse s’explique par la très bonne tenue de l’activité, avec notamment un taux d’utilisation des consultants de 95,2% contre 93,8% au 30 juin 2021 et un calendrier favorable ce semestre en termes de jours ouvrés ", a expliqué Aubay.

Elle s'inscrit "également dans le cadre maÏtrisé de la hausse des salaires qui est compensée par la hausse des prix de vente".

Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 258,48 millions d'euros, en croissance interne de 10,9%.

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le conseil d'administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2022. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2022.

Aubay a confirmé ses objectifs et vise désormais le haut de la fourchette de son objectif de chiffre d'affaires soit 513 millions d'euros, en hausse de 9%. L'entreprise de services du numérique avait déjà fait cette annonce fin juillet à l'occasion de la publication des revenus semestriels. L'objectif de marge opérationnelle d'activité demeure inchangé, compris entre 9,5% et 10,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.