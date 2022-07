A suivre aujourd'hui... Ateme

(AOF) - Ateme a généré un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros au deuxième trimestre 2022, en hausse de 42% à périmètre courant et de 30% à périmètre et taux de change constants. Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires du spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo a enregistré une croissance de 38% (29% à périmètre et taux de change constants) à 42,85 millions d'euros.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est passé de 1,960 million d'euros en janvier 2022 à 2,115 millions d'euros en juillet 2022. En tenant compte du fait que la seconde partie de l'année est toujours nettement plus contributive que la première sur le plan commercial et au regard du niveau atteint à la fin de ce semestre, Ateme juge être en bonne voie pour atteindre ses objectifs plus long terme de 3 millions d'euros en 2024 et 4 millions d'euros en 2026.

Ateme est confiant dans l'atteinte de l'objectif révisé à la hausse de croissance du chiffre d'affaires de 15 à 20% à taux de change et périmètre constants. Il a également confirmé son objectif d'Ebitda de 10 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice. Ateme précise que le niveau de rentabilité du premier semestre 2022 devrait être en amélioration par rapport à celui enregistré sur le premier semestre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché juteux des bases de données

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.