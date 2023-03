A suivre aujourd'hui... Assystem

(AOF) - Assystem a dévoilé résultat net consolidé de 49,9 millions d’euros contre 34,7 millions d’euros en 2021. Le résultat opérationnel d’activité consolidé du groupe international d’ingénierie a progressé de 8,2% à 33 millions d’euros, soit une marge de 6,7% contre 6,8% en 2021. « Elle prend en compte les coûts de recrutement engagés en fin d’année pour assurer la croissance de l’activité, » a précisé la société. Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 493,5 millions d’euros, en croissance de 10,8%, dont 5,4% en organique.

Au titre de l'exercice 2022, Assystem proposera le paiement d'un dividende stable de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 5 juin 2023.

Afin de finaliser son recentrage stratégique, Assystem envisage de céder ses activités dans la zone Pacifique en 2023. Ces dernières ont représenté un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros en 2022.

En tenant compte de cette cession, de l'intégration des trois croissances externes réalisées depuis fin 2022 et de l'impact d'importants investissements de croissance dans les compétences à réaliser en 2023 visant à accompagner la croissance du groupe à moyen terme, Assystem se fixe pour objectifs en 2023 un chiffre d'affaires consolidé compris entre 540 et 560 millions d'euros et un résultat opérationnel d'activité supérieur à 33 millions d'euros.

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.