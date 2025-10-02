 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 036,05
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Argan
information fournie par AOF 02/10/2025 à 08:28

(AOF) - Sur les neuf premiers mois de 2025, Argan a enregistré des revenus locatifs de 158,7 millions d’euros, en hausse de 6 %. " La croissance soutenue de la période provient pour l’essentiel de l’effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+ 3,45 %) au 1er janvier 2025 " précise le spécialiste des entrepôts Premium. Au troisième trimestre, les revenus ont augmenté de 4% à 52,9 millions d’euros. Dans ce contexte, le groupe a confirmé l'objectif d'une progression de 7 % de ses revenus locatifs en 2025, à 211 millions d'euros, révisé à la hausse le 23 septembre.

Le programme des investissements 2025-2026 est désormais porté à près de 215 millions d'euros, se décomposant en 55 millions d'euros en 2025 et 160 millions d'euros en 2026, actuellement en construction, dont 140 millions d'euros seront livrés avant le 30 juin 2026. Sur ce programme 2025-2026, les acquisitions représentent environ 55 % du montant investi et le rendement moyen total est supérieur à 6 %.

Enfin, Argan a réitéré " maintenir le cap du désendettement. " La société vise notamment un ratio LTV de 41,5 % (à taux de capitalisation hors droits constant de 5,25 %) et un ratio de dette nette sur Ebitda de 8,7 fois à fin 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Première foncière française de développement et location de plateformes logistiques avec une part de marché de 7 %, créée en 2000 ;

- Patrimoine de 100 plateformes, valorisé 3,91Mds€ ;

- Revenus locatifs de 198 M€, réparti entre les chargeurs pour 77%, les logisticiens multi-clients pour 18 % et les logisticiens mono-clients pour 5 % ;

- Ambition d’une totale maîtrise de la chaîne de valeur : réserve foncière de qualité, rôle de développeur-investisseur pour des prix de revient constructeur, offre de plateformes logistiques louées sur longue durée (+ 10 ans) à des locataires de qualité, avec des coûts de fonctionnement à moins de 8 % des revenus locatifs ;

- Capital détenu à 40 % par la famille fondatrice Le Lan et à 16,6 % par Prédica, Jean-Claude Le Lan présidant le conseil de surveillance de 8 membres et Ronan Le Lan le directoire de 4 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires focalisée sur :

- le maillage du territoire français (100 plateformes) favorisant la croissance des revenus et le maillage du territoire français (100 plateformes),

- l’accélération du désendettement via le caractère hypothécaire de la dette (100 M€ d’amortissement annuel) et les cessions ciblées d’actifs de 180 M€ en 2025-2026,

- la hausse des investissements, de 220 M€ en 2025-2026, entièrement financés par la gestion de trésorerie et les cessions d’actifs, avec objectif de rendement moyen de 6 % pour les projets lancés en 2025-26.

- Stratégie environnementale 2030 :

- neutralité carbone pour le chauffage et l’éclairage et réduction de 50 % des émissions de CO2 liées à l’utilisation des entrepôts,

- après cessions des anciens entrepôts montée en puissance des entrepôts « AutOnom » neutres en carbone et plébiscités par les clients,

- implantation d’une stratégie biodiversité ;

- Historique de progression régulière du patrimoine, des revenus et récurrence du résultat net à hauteur de 75 % des loyers ;

- Visibilité avec une durée résiduelle des baux de 5,3 ans ;

- Bilan en voie d’assainissement : 2,3 Md€ de capitaux propres face à une dette nette de 1,7 Md€ au coût moyen de 2,25 % , avec repli du ratio LTV à 43,1 % et du levier de dette à 9,2.

Défis

- Evolution de l’actif net par action, de 85,5 €, à comparer au cours de Bourse, et maintien du taux d’occupation des entrepôts (100 %) ;

- Suivi des ouvertures ou agrandissement des dépôts (4 au 1 er semestre) ;

- Sensibilité des revenus à Carrefour (29 des revenus locatifs), suivi de FM Logistic (7 %) puis Amazon, Auchan Decathlon, Geodis et Monoprix (5 % chacun), la distribution alimentaire pesant 4O % des loyers, devant la logistique & transport (21 %) et l’équipement de la personne (11 %) ;

- Objectifs 2025, confirmés après la progression de 10 % des revenus au 1 er trimestre : hausse de 6 % des revenus locatifs à 210 M€ et de 11 % pour le résultat net récurrent et désendettement signifié par un ratio LTV inférieur à 40 % et un levier de dette de 8 % ;

- Plan 2025-2030 : croissance annuelle moyenne de + 6 % des revenus locatifs et poursuite du désendettement avec un ratio LTV de 30 % et un effet de levier de 6 ;

- Dividende 2025 de 3,45 €, en hausse de 5 %.

Valeurs associées

ARGAN
63,8000 EUR Euronext Paris +0,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 08:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump s’exprime aux côtés du sénateur républicain Tim Scott (à gauche) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors d’une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, estimé à 2,5 milliards de dollars, le 24 juillet 2025 à Washington. L’administration Trump a critiqué le coût des travaux ainsi que la gestion de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
    Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
    information fournie par The Conversation 02.10.2025 09:20 

    Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
    information fournie par AFP 02.10.2025 09:13 

    Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 08:56 

    D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite

  • ELIOR : Le mouvement reste haussier
    ELIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 02.10.2025 08:53 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank