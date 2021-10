A suivre aujourd'hui... Argan

(AOF) - Argan lance le chantier d’un nouveau site logistique de 14 000 mètres carrés sur la zone d’activité de Bolbec / St Jean de la Neuville (76) située à une vingtaine de kilomètres du port du Havre via l’autoroute A29. Didactic, société normande basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres de la zone d’activité Bolbec St Jean, (76), s’est engagée dans le cadre d’un BEFA de longue durée. Cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique prendra possession de ses nouveaux locaux en septembre 2022.

" Le bâtiment logistique, floqué aux couleurs de Didactic, répondra aux standards technologiques et environnementaux les plus élevés et vise une certification BREEAM Very Good ", explique Argan. Il accueillera en toiture une centrale photovoltaïque développant une puissance de 160 kWc dont la production couvrira en partie la consommation électrique de Didactic.

Avec cette signature Argan réaffirme sa volonté et sa capacité à accompagner les PME et ETI régionales dans leurs projets d'immobilier logistique clé-en-main.

A la suite de cette première opération, Argan a décidé de lancer une seconde phase sur ce site avec l'aide de Caux Seine Développement, l'agence de développement économique de Caux Seine Agglo. Ce nouveau programme, à commercialiser, et dont les autorisations administratives sont en cours d'obtention permettra de développer 12 700 mètres carrés sur un terrain de 3,7 hectares.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.