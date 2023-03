A suivre aujourd'hui... Archos

(AOF) - Archos, expert en solutions mobiles, a publié ses comptes 2022 d'où ressort un résultat net consolidé qui s'établit à -1,5 million d'euros contre -9,2 millions un an plus tôt. Le résultat d'exploitation s'élève à -2,6 millions d'euros contre -4,2 millions. Le taux de marge brute du Groupe apparait à 22% contre 20% . Le groupe enregistre sur la période un chiffre d'affaires de 14,3 millions d'euros, en baisse de 7%. La trésorerie s'affiche à 12 millions d'euros, en baisse de 4 millions.

Archos avait annoncé le 8 février 2022 l'entrée en bourse sur le marché Euronext Access+ de sa filiale Medical Devices Venture par voie d'admission directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,3 millions d'euros.

Son plan stratégique en 2023, consiste à réaliser plus de 50% de son activité dans le B2B en support des grands comptes, à accélérer le déploiement de Medical Devices Venture et de ses start-up innovantes et à réaliser des opérations de croissance externe afin d'accélérer le programme de développement du groupe.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.