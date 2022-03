A suivre aujourd'hui... Archos

(AOF) - Archos a dévoilé une perte nette de 9,25 millions d'euros pour l'exercice 2021 contre -3,10 millions d'euros pour l'exercice 2020. Le résultat d'exploitation du spécialiste de l'électronique grand public a suivi le même chemin, passant de -2,2 millions d'euros à -4,2 millions d'euros entre 2020 et 2021. Le chiffre d'affaires a chuté de 32% à 15,4 millions d'euros.

" Cette décroissance provient essentiellement de la crise de la Covid dont les effets se sont poursuivis sur 2021 : difficultés d'approvisionnement en Chine avec augmentation des délais de production et renchérissement du prix des composants ; réduction du marché des tablettes grand public et réduction des ventes de Logic Instrument en Allemagne ", a expliqué la société.

La trésorerie nette s'établit à 15,96 millions d'euros, en hausse de 7 millions d'euros sur la période.

La société n'exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe si celles-ci sont susceptibles d'accélérer son programme de développement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.