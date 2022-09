A suivre aujourd'hui... Aramis

(AOF) - Aramis, leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers (Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket), a annoncé la nomination de Valérie Labouré Hirsch au poste de directrice financière du groupe. Elle siègera au comité exécutif et succède à Fabrice Farcot, directeur financier par intérim d’Aramis Group depuis janvier 2022.

Âgée de 52 ans et diplômée de l'ESCP Europe., Valérie Labouré Hirsch a rejoint Aramis Group avec 30 ans d'expérience dans le management et la transformation d'entreprises multinationales. Elle a débuté sa carrière en 1991 chez Arthur Andersen avant de rejoindre le groupe Nestlé Waters en 1993. Après avoir débuté dans l'équipe de contrôle de gestion de la filiale française Perrier Vittel France, elle a occupé pendant 25 ans de nombreux postes clés de direction au sein de la fonction finance.

En mai 2018, elle est devenue directrice générale en charge des finances et de l'IT de Nestlé France où elle a supervisé la définition et le déploiement de la stratégie de transformation du portefeuille, la réorganisation du marché et l'équipe finance & IT.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.