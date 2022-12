A suivre aujourd'hui... Altheora

(AOF) - Le Groupe Altheora, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris, annonce la finalisation d'un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 millions d'euros auprès de deux investisseurs (Nextstage AM et Vatel Capital). L'opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le plan stratégique d'Althéora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026.

Le groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères, vise à devenir la première ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la ré-industrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2026.

Dans le cadre du plan stratégique, qui mixe croissance organique et croissance externe, Altheora a acquis 100% du capital de Chris-France Plastiques, une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format.

Cette émission d'obligations convertibles est associée à la mise en place : d'une dette bancaire d'un montant de 3 millions d'euros, souscrite auprès de la BPI et de Arkéa d'une maturité de 7 ans ; et d'une augmentation de capital de 6,7 millions d'euros.

