A suivre aujourd'hui... ALTEN

(AOF) - L'activité d'Alten a reculé de 1,3% à 681,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, pénalisée par la France où elle a chuté de 12,7%. Elle a en revanche progressé de 6,8% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité a décru de 9,6%, dont de 15,3% en France et de 5,6% hors de France. La reprise de l'activité, perceptible au dernier trimestre 2020, s'est confirmée début 2021. Progressivement, le taux d'activité s'améliore pour atteindre 90 % en mars 2021. Au premier trimestre 2021, il s'est établi à 88,5 % versus 89,8 % l'an passé.

Les secteurs de l'Automobile et de l'Aéronautique Civil restent fortement impactés par la crise sanitaire. La reprise est progressive dans ces deux secteurs. Le Ferroviaire/Naval, la Défense & Sécurité, les Sciences de la Vie et l'Industrie sont en croissance depuis le début d'année.

" L'intensité de la reprise dépendra évidemment de l'évolution de la crise sanitaire mais le retour de la croissance organique pourrait intervenir dès le troisième trimestre 2021 " a indiqué Alten à propos de ses perspectives.

Dans le même temps, Alten continuera à se renforcer dans des secteurs et activités stratégiques en poursuivant sa stratégie de croissance externe ciblée afin d'accélérer son développement.

3 acquisitions ont déjà été réalisées en 2021 : au UK/Finlande : une société spécialisée dans le conseil et la formation Agile (revenus de 9,5 millions d'euros, 65 consultants); en Allemagne : une société spécialisée en Conseil en Ingénierie (principalement dans le secteur Automobile) (chiffre d'affaires : 10 millions, 90 consultants) et en France : une société spécialisée dans la transformation et digitalisation des systèmes d'information (revenus : 37 millions, 280 consultants).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen du conseil en technologies créé en 1988, intervenant dans l'ingenierie et R&D externalisées et les systèmes d'information et réseaux internes ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réparti entre la France pour 39 % et l'international, bien diversifié entre l'Amérique du nord, l'Allemagne, la Scandinavie ou l'Ibérie...;

- Portefeuille de clients équilibré entre la mobilité pour 17 %, l'aéronautique et spatial pour 12 %, l'énergie pour 12 %, la distribution et le secteur public pour 12 %, les sciences de la vie pour 9 %, la finance et l'assurance pour 9 %, les télécoms pour 7 % et les média pour 7 % ;

- Modèle économique :

- présence sous la marque Alten dans les prestations à forte marge (consulting, R&D, work packages...), le reste du cycle de services (formation, support client...) étant assuré par des filiales spécialisées,

- répartition de l'offre entre « core business » (études en amont et conception) et « solutions » (conseil, expertise et support) ;

- croissance réalisée à près de 80 % en interne et fondée sur le capital humain - 85 % des salariés étant ingénieurs ou consultants et Alten étant le 1er recruteur d'ingénieurs en France,

- croissance externe exclusivement à l'international ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président directeur général du conseil d'administration de 9 membres, étant minoritaire avec 14,92 % des actions ;

- Situation financière très saine, avec des capitaux propres à 58 % du bilan et une trésorerie élevée de plus de 220 M€ .

Enjeux

- Attente d'une nouvelle ambition après le plan stratégique 2019-2021 :

- dépasser la taille critique de 4 000 ingénieurs en Allemagne, Inde et Amérique du Nord, et de plus de 2 000 ingénieurs dans les 10 autres pays,

- développer les « Delivery Centersear-Shore et Off-Shore » sur 4 pays ;

- Innovation fondée sur la création de valeur ajoutée chez le client par « work package » ou contribution directe à sa R&D, sur la mise en réseau des laboratoires partenaires et sur l'extension des savoir-faire en gestion de projets complexes « CMMI » (position de leader mondial) ;

- Stratégie environnementale saluée par les agences de rating et résumée en 3 points -être un groupe accélérateur de carrière, stimulateur d'innovation et responsable :

- baisse des déplacements des salariés (80 % des émissions de CO2 du groupe) et efficacité énergétique des bâtiments,

- archivage des données, déploiement du « green code » contre l'obésité des logiciels,

- 4 % de la R&D sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ;

- Activité portée par l'externalisation des dépenses de R&D, attendue à 240 Mds€ en 2022, et par les facilitations réglementaires et fiscales aux entreprises de nouvelles technologies ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille après 9 acquisitions et 3 cessions en 2020.

Défis

- Gestion du capital humain en France marquée par les difficultés à recruter et maintenir les compétences ;

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d'exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Spéculations récurrentes sur la cession de la position de 9,2 % dans Ausy ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays, la France l'Espagne et l'Allemagne étant les plus rentables ;

- Spéculations récurrentes sur la cession de la position de 9,2 % dans Ausy ;

- Impact de la pandémie : recul de 11 % du chiffre d'affaires 2020 ;

- Réaction à la pandémie : focus sur la génération de trésorerie et ciblage de la croissance externe sur les secteurs industriels hors automobile et aéronautique ;

- Anticipations 2021 : poursuite d'une croissance externe ciblée et retour à la croissance organique suspendue à l'évolution sanitaire, surtout pour l'automobile et l'aéronautique.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.