A suivre aujourd'hui... Alstom

(AOF) - Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), Alstom a enregistré 10,1 milliards d’euros de commandes. Le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 5% en organique à 8 milliards d’euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » s’établissant à un solide niveau de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d’euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. Le résultat d’exploitation ajusté d’Alstom a augmenté de 18% 397 millions d’euros, équivalent à une marge de 4,9 % contre 4,5%, un an auparavant.

Son résultat net ajusté a atteint 179 millions d'euros (contre 172 millions d'euros, un an plus tôt) et le cash-flow libre était négatif à hauteur 45 millions d'euros au cours de ce premier semestre. Il s'élevait à -1,46 milliard d'euros sur la même l'année dernière.

Ses perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23 passent par une marge d'exploitation ajustée de 5,1% à 5,3% et un cash-flow libre situé entre 100 et 300 millions d'euros. Alstom vise aussi un ratio “commandes sur chiffre d'affaires” au-dessus de 1 et une progression de ses ventes conformément à l'objectif à moyen terme.

" La dynamique de marché reste très positive, portée par des clients qui confirment leurs plans d'investissement dans toutes les régions. Notre performance opérationnelle est en amélioration continue à mesure que nous progressons dans l'intégration de Bombardier Transport conformément au plan. Par conséquent, la qualité de notre carnet de commandes s'améliore, avec pour résultat la réalisation des objectifs et l'amélioration de la profitabilité malgré un environnement macro-économique difficile. Confiants dans la résilience de notre modèle d'affaires, nous restons pleinement engagés à notre plan stratégique Alstom in Motion 2025 ", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom.

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021 réalisées à 61 % en Europe, 15 % en Amérique, 12 % en Asie-Pacifique et 12 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 51% des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 11 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 20 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur :

- la complémentarité des zones géographiques entre Alstom -France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord,

- la création de valeur allant de la conception et réalisation d’un système ferroviaire à la maintenance ;

- Capital ouvert, détenu à 17,48 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec, Henri Poupart-Lafarge, directeur général, présidant le conseil d’administration de 13 membres;

- Bilan solide avec 9 Mds€ de capitaux propres et 5 Mds€ de liquidités face à 5,1 Mds$ de dette.

Enjeux

- Stratégie de croissance Alstom in Motion 2024/25 :

- hausse annuelle de + 5 % des revenus, marge opérationnelle de 8 à 10 % et investissements industriels à 2 % des revenus,

- distribution aux actionnaires entre 25 et 35 % dès 2021/22 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 3,6 % et 9 500 brevets avec 3 axes :

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles et, bientôt, flottes de transports entièrement connectés,

- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels avec les start-up via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance, participation à 30 programmes européens, dont Shift2Rail, et, en interne, intrepreneuriat avec I move you,

- déploiement de la suite digitale sur 100 % du groupe ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation et visant au renforcement du capital naturel – usage d’électricité renouvelable, revalorisation des déchets, recyclage,

- visant pour 2025 (vs 2019) une réduction de 10 % de l’intensité énergétique et de 25 % des émissions de CO2 ;

- écocircularité : déchets valorisés à 98 %,

- lancement de la 1ère facilité de garantie verte ;

- Bonne visibilité, avec un carnet de commandes de 81 Mds€, soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte -59 trains à hydrogènes en 2021.

Défis

- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- avec un autofinancement libre encore négatif en 2021-22 mais un impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Inflation et pénuries de composants électroniques risquant de pénaliser les livraisons;

- Objectif d’une progression des ventes et d’une hausse progressive de la marge d’exploitation ;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en numéraire ou actions.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.