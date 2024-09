A suivre aujourd'hui... Akwel

(AOF) - Akwel annonce une baisse de sa rentabilité au premier semestre. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, affiche un résultat opérationnel courant en retrait de 21,6 % à 24,4 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 4,6 % du chiffre d’affaires.La société invoque la capacité à répercuter les augmentations chez les clients qui "s’est avérée plus complexe" ce semestre, ainsi que la tension "très élevée" sur les coûts salariaux.

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Akwel se monte à 528,8 millions d'euros , enregistrant une baisse de 3,1 % en publié et de 2,8 % à périmètre et taux de change constants, après un impact de change positif de 2,0 millions d'euros . L'activité affiche un recul plus marqué en France (-13,5 %) et en Europe hors France (-1,6%), et reste mieux orientée en Amérique du Nord (+4,4 %) et en Asie (+0,5 %).

Compte tenu "des performances enregistrées par le groupe au premier semestre, des perspectives à la baisse sur le marché mondial et des sur-stocks chez certains constructeurs", Akwel anticipe un chiffre d'affaires "en léger recul" pour l'exercice en cours, intégrant une baisse de l'activité SCR série avant un arrêt de la production programmé en 2025 (hors activité SCR pièces de rechange).

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.