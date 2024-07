A suivre aujourd'hui... Airbus

(AOF) - Les revenus consolidés d'Airbus ont augmenté de 4% en glissement annuel pour atteindre 28,8 milliards d'euros au premier semestre 2024. (27,7 milliards d'euros au premier semestre 2023), reflétant principalement le nombre de livraisons d'avions commerciaux et un volume plus élevé dans l'activité Air Power d'Airbus Defence and Space. En revanche, l'EBIT consolidé ajusté s'est élevé à 1,39 milliard d'euros contre 2,62 milliards d'euros il y a un an. Cette baisse reflète principalement les charges enregistrées dans l'activité Systèmes spatiaux pour un montant de 989 millions d'euros.

Fin juin, le groupe européen avait lancé un avertissement sur ses résultats en raison notamment de problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement.

En outre, le résultat net consolidé s'est élevé à 825 millions d'euros alors qu'il était de 1,53 milliards d'euros au premier semestre 2023.

Sur ce premier semestre, le flux de trésorerie disponible non consolidé est négatif à hauteur de 559 millions d'euros (contre 1,59 milliard d'euros au premier semestre 2023).

Pour établir ses prévisions pour 2024, le constructeur aéronautique "suppose qu'il n'y aura pas d'autres perturbations de l'économie mondiale, du trafic aérien, de la chaîne d'approvisionnement, des opérations internes de la société et de sa capacité à fournir des produits et des services".

Ses prévisions pour 2024 ne tiennent pas compte des fusions et acquisitions.

Sur cette base, Airbus vise à réaliser en 2024 environ 770 livraisons d'avions commerciaux ; un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros ; et un flux de trésorerie disponible avant le financement des clients d'environ 3,5 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.