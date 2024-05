A suivre aujourd'hui... Airbus

(AOF) - Airbus a progressé lundi de 1,15% à 160,93 euros alors que la compagnie nationale Saudia Airlines a annoncé la commande de 105 avions mono couloirs de la famille des A320 au constructeur européen. Le groupe aérien saoudien, qui parle de la plus importante commande d'appareils de son histoire, va acheter 93 avions A321neo et 12 A320neo. La valeur du deal représenterait 19 milliards de dollars, a précisé la direction de l'aviation civile saoudienne. Les premières livraisons sont attendues dès 2026 et se poursuivront jusqu'en 2032.

A l'heure actuelle, la compagnie Saudia et sa filiale à bas coût Flyadeal possèdent au total 176 avions d'Airbus et de Boeing, qu'elles opèrent sur une centaine de destinations.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.