A suivre aujourd'hui... Air France-KLM

(AOF) - Air France-KLM (+31,27% à 11,56 euros) a enregistré la semaine dernière la deuxième plus forte hausse du SBF120 à la faveur d'une fin d'année solide. La compagnie aérienne a enregistré un résultat opérationnel de 396 millions d'euros au quatrième trimestre contre une perte de 56 millions d'euros, un an plus tôt. Le marché visait seulement 160 millions. Stifel explique cette surperformance par une croissance de la recette unitaire plus élevée que prévu. Cet indicateur clé du secteur a augmenté de 4,4% grâce à une hausse des coefficients de remplissage des activités passagers et cargo.

Pour la première activité, elle correspond à la recette pour un siège offert ou pour un passager payant transporté sur un kilomètre et pour la seconde à la recette pour une tonne offerte ou transportée au kilomètre.

Sur l'ensemble de 2024, la compagnie aérienne a généré un chiffre d'affaires à 31,5 milliards d'euros, en hausse de 4,8% grâce à une augmentation de la capacité de 3,6%, à des recettes unitaires stables et à une augmentation du chiffre d'affaires externe de l'activité Maintenance.

Le résultat d'exploitation est cependant en baisse de 6% à 1,601 milliard d'euros, faisant ressortir une marge d'exploitation de 5,1%, en repli de 0,6 point. Le coût unitaire est en hausse de 3,2 % par rapport à 2023, en raison de la premiumisation, du mix de trafic moyen/long-courrier et des augmentations salariales.

Des perspectives 2025 positives

Pour 2025, Air France-KLM prévoit une capacité en hausse de 4-5% par rapport à 2024 et une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas.

Le groupe anticipe aussi des dépenses d'investissement nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros et un levier d'endettement (dette nette sur Ebitda) compris entre 1,5x et 2,0x, en ligne avec sa fourchette cible à moyen terme.

La société a confirmé ses perspectives à moyen terme sur la période 2026-2028, conformément aux perspectives fournies lors de la Journée investisseurs 2023. La compagnie aérienne anticipe une marge opérationnelle supérieure à 8%, un flux de trésorerie libre ajusté significativement positif, une réduction des coûts unitaires et un levier d'endettement permettant une notation investment grade.

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1019 et doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation ;

- Chiffre d'affaires de 30 Mds€ réalisé à 86,5% dans le transport dont 6,7% par le cargo- puis la maintenance ;

- Modèle d'affaires fondé sur l'optimisation de l'utilisation de la flotte, l'amélioration de la performance opérationnelle, la simplification des structures et les connectivités d'une part, la croissance du réseau court et moyen-courrier et le développement du long courrier par alliances et partenariats ;

- Capital détenu à 28 % par l'Etat français, 9 % par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,6 % par China Airlines, 2,8 % par Delta Airlines, et 3,2 % par les salariés, Anne-Marie Couderc présidant le conseil de 19 administrateurs, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse : pour 2026, repli du coût unitaire de 1 à 4 % hors prix du carburant, marge opérationnelle de 7-8 % et doublement de l'apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d'assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée)

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 50 % (vs 2005) des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction, de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- lignes renouvelables liées au développement durable ;

- Renforcement du bilan avec un retour aux fonds propres positifs en 2023, notamment par des financements en quasi-fonds propres pour les filiales et levier de la dette ramenée à 1,3 à fin mars avec 9,9 Mds€ de liquidités.

Défis

- Suivi de l'activité avec les indicateurs coefficient d'occupation (87 %) et recette unitaire (8,56 €) ;

- Résorption des pertes, nette et d'exploitation, accusées au 1er trimestre du fait de disruptions logistique & informatique et de charges de personnel exceptionnelles, grâce à une saison estivale " prometteuse " ;

- Relance de l'activité cargo, menée en partenariat avec CMA-CGM ;

- Après une hausse de 5 % des revenus et un creusement de la perte nette au 1er trimestre, objectifs 2024 confirmés : capacité en sièges-km en hausse de 5%, coût unitaire stable

- Absence de dividende depuis 17 ans.

- "Le groupe a déjà pris des mesures fortes pour s'adapter à cette situation, avec notamment un gel des embauches et la réduction de coûts supplémentaires. Nous préservons en revanche nos investissements majeurs en matière de renouvellement de la flotte, qui constitue un levier stratégique pour améliorer nos performances financières et environnementales", a déclaré le directeur général, Benjamin Smith, le 25 juillet 2024.

• Accélération des projets de transformation afin d'accroître les économies de coûts au niveau du Groupe et des compagnies aériennes grâce à la simplification, à la réduction des frais généraux et à la création de nouvelles synergies.

• Gel des embauches de personnel administratif et non opérationnel

• Renouvellement de la flotte pour réduire le coût unitaire

• Réduction des coûts marketing