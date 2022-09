A suivre aujourd'hui... Adocia

(AOF) - Adocia annonce l'établissement d'une première preuve de concept sur son implant AdoShell Islets en ayant obtenu le contrôle de la glycémie sans injection d'insuline chez le rat diabétique immunocompétent durant les 132 jours de l'étude.

" Les résultats d'Adocia sont remarquables en ayant réussi la première greffe d'ilots de Langerhans ne nécessitant pas d'immunosuppresseurs chez l'animal immunocompétent. Nous sommes ravis de participer activement à cette première mondiale. " déclare le Dr. Karim Bouzakri, Directeur du CEED (Centre Européen d'Etude du Diabète).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.