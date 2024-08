A suivre aujourd'hui... Actia

(AOF) - Actia Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 139,7 millions d’euros au deuxième trimestre 2024, en recul de 7,2%. Sur le premier semestre 2024, il s’est établi à 279,5 millions d’euros, en repli de 3,2%. " La dégradation de la conjoncture sur certains secteurs adressés par le groupe freine la dynamique commerciale et limite la visibilité sur le rythme de commande au deuxième semestre 2024 " a prévenu le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes.

Même si la diversification d' Actia et la mise en production de nouvelles familles de solutions permettent au groupe de compenser une partie du ralentissement, le groupe voit son chiffre d'affaires évoluer entre + et - 5% en 2024. Il tablait auparavant sur une croissance annuelle comprise en 3% et 5%.

Le groupe table également sur le maintien des approvisionnements et la poursuite de l'efficacité de ses initiatives pour continuer d'améliorer sa structure financière, auxquels les partenariats et axes de développement stratégiques de l'année contribueront significativement.

Fort des contrats remportés ces dernières années ainsi que des succès commerciaux du premier semestre, Actia maintient sa feuille de route moyen terme, à savoir atteindre 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027.

