A suivre aujourd'hui... Accor

(AOF) - Accor a annoncé la conclusion d’un accord avec un consortium de 13 banques portant sur la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 1 milliard d’euros. Cette nouvelle ligne de crédit à cinq ans est assortie de deux options d’extension d’un an, exerçables en 2024 et 2025, et remplace la ligne de crédit non tirée de 1,2 milliard d’euros conclue en juin 2018. Le groupe hôtelier souligne qu’il s’agit de renforcer et allonger la maturité moyenne de sa liquidité.

Accor précise que le calcul de la marge repose en partie sur 3 critères de performance en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Le premier est la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein des Scope 1 & 2, en ligne avec l'engagement du groupe à réduire son empreinte carbone conformément à l'Accord de Paris. Les deux autres sont la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion de la diversité de genre.

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 445 hôtels, soit plus de 802 000 chambres dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Pullman, Raffles, Sofitel …) au milieu de gamme (34 %) et économique Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 4,2 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux grands pôles, HôtelServices pour les hôtels détenus en franchise ou par le management (76 %) et HôtelAssets pour ceux détenus en propre (26 %) ainsi que la diversification dans la conciergerie, la location de résidence de luxe ou les services digitaux pour hôteliers… ;

- Modèle économique fondé sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » - vente des murs et contrôle de la gestion-, par la fidélisation et par l’optimisation du modèle ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu (13 % et 6,2 % chacun), du fonds qatari QiA (11,3 %) et de l’anglais Kingdom Hotels (9,21 %), les fondateurs conservant 1,43 % du capital, avec un conseil d’administration de 12 membres présidé par le directeur général Sébastien Bazin ;

- Structure financière maîtrisée avec 2,8 Mds€ de liquidités, un retour à l’autofinancement libre positif, de 337 M€ et une dette nette diminuée à 1,7 Md€ et à la note relevée.

Enjeux

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers pour chacune des divisions :

- « Premium, Mid & Eco » (hôtels Ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman) : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % pour le réseau, de 2 à 4 % pour le RevPar, de 4 à 7 % pour le bénéfice d’exploitation,

- « Luxury & Lifestyle Division », pôle des marques hôtelières de luxe et Lifestyle (Ennismore…) : croissance annuelle de 8 à 3,5 % pour le réseau, de 3 à 5 % pour le RevPar, de 11 à 13 % pour le bénéfice d’exploitation,

- pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % pour le réseau, de 3 à 4 % pour le RevPar et de 6 à 10 % pour le bénéfice d’exploitation ;

- Stratégie d’innovation, Accor se voulant leader de l’ « hospitality innovation » :

- 3 objectifs : stimulation de l’innovation en interne, création de marques et concepts (greet, JO&JOE, Le Loft, Flying Nest, Emblems), élargissement de l’expertise (D-Edge),

- Innovation lab : marketing, digital et e-commerce, transformation des hôtels

- logique partenariale : start-ups, grands Groupes et + 200 écoles (ex : prédiction de flux et réduction des déchets dans les restaurants, check-in des bagages dans les hôtels…) ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » de 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor :

- plan d’étape 2025 : réduction de 25,2 % des émissions de gaz en interne et de 15 % de celles des fournisseurs,

- élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert » ;

Défis

- Evolution du RevPar, indicateur de l’activité hôtelière, supérieur à son niveau de 2019 ;

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Face à l’inflation, efficacité du plan RESET d’économies de coûts récurrentes -200 M€ par an, renforcé par un plan d’économies d’énergie dans les hôtels ;

- Objectifs 2023 relevés : croissance de 15 à 22 % % du RevPar et quasi-triblement de l’excédent brut d’exploitation de 920 à 9600 M€ ;

- Retour du dividende, à hauteur de 1,05 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,34 €.

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.