A suivre aujourd'hui... Accor

(AOF) - Accor a annoncé lundi la nomination de Gilda Perez-Alvarado à la direction stratégique du Groupe. Actuellement Directrice générale du cabinet de conseil spécialisé JLL (Jones Lang LaSalle) Hotels & Hospitality, Gilda intégrera à compter du 1er octobre 2023 le Comité de direction d’Accor. Basée à Paris, elle aura pour responsabilités la stratégie mondiale, les relations avec les propriétaires d’hôtels et les partenariats stratégiques, et rendra compte directement à Sébastien Bazin, Président-Directeur général.

Diplômée de Cornell, Gilda Perez-Alvarado a débuté sa carrière chez PwC avant de rejoindre JLL en 2004 : elle bénéficie de près de vingt ans d'expérience en conseil stratégique et financier auprès des plus grands propriétaires et investisseurs du secteur.

À son poste actuel, elle pilote à l'international les ventes aux acquéreurs-investisseurs, les placements de dettes et d'actions, les services de conseil stratégique et de gestion d'actifs, en zones Amériques, EMEA et Asie-Pacifique.

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 445 hôtels, soit plus de 802 000 chambres dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Pullman, Raffles, Sofitel …) au milieu de gamme (34 %) et économique Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 4,2 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux grands pôles, HôtelServices pour les hôtels détenus en franchise ou par le management (76 %) et HôtelAssets pour ceux détenus en propre (26 %) ainsi que la diversification dans la conciergerie, la location de résidence de luxe ou les services digitaux pour hôteliers… ;

- Modèle économique fondé sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » - vente des murs et contrôle de la gestion-, par la fidélisation et par l’optimisation du modèle ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu (13 % et 6,2 % chacun), du fonds qatari QiA (11,3 %) et de l’anglais Kingdom Hotels (9,21 %), les fondateurs conservant 1,43 % du capital, avec un conseil d’administration de 12 membres présidé par le directeur général Sébastien Bazin ;

- Structure financière maîtrisée avec 2,8 Mds€ de liquidités, un retour à l’autofinancement libre positif, de 337 M€ et une dette nette diminuée à 1,7 Md€ et à la note relevée.

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers pour chacune des divisions :

- « Premium, Mid & Eco » (hôtels Ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman) : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % pour le réseau, de 2 à 4 % pour le RevPar, de 4 à 7 % pour le bénéfice d’exploitation,

- « Luxury & Lifestyle Division », pôle des marques hôtelières de luxe et Lifestyle (Ennismore…) : croissance annuelle de 8 à 3,5 % pour le réseau, de 3 à 5 % pour le RevPar, de 11 à 13 % pour le bénéfice d’exploitation,

- pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % pour le réseau, de 3 à 4 % pour le RevPar et de 6 à 10 % pour le bénéfice d’exploitation ;

- Stratégie d’innovation, Accor se voulant leader de l’ « hospitality innovation » :

- 3 objectifs : stimulation de l’innovation en interne, création de marques et concepts (greet, JO&JOE, Le Loft, Flying Nest, Emblems), élargissement de l’expertise (D-Edge),

- Innovation lab : marketing, digital et e-commerce, transformation des hôtels

- logique partenariale : start-ups, grands Groupes et + 200 écoles (ex : prédiction de flux et réduction des déchets dans les restaurants, check-in des bagages dans les hôtels…) ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » de 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor :

- plan d’étape 2025 : réduction de 25,2 % des émissions de gaz en interne et de 15 % de celles des fournisseurs,

- élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert » ;

- Evolution du RevPar, indicateur de l’activité hôtelière, supérieur à son niveau de 2019 ;

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Face à l’inflation, efficacité du plan RESET d’économies de coûts récurrentes -200 M€ par an, renforcé par un plan d’économies d’énergie dans les hôtels ;

- Objectifs 2023 relevés : croissance de 15 à 22 % % du RevPar et quasi-triblement de l’excédent brut d’exploitation de 920 à 9600 M€ ;

- Retour du dividende, à hauteur de 1,05 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,34 €.

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.