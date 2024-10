A suivre aujourd'hui... Accor

(AOF) - Accor annonce un chiffre d’affaires en hausse de 12% au troisième trimestre à 1,434 milliard d’euros. Le groupe hôtelier précise que son revpar (revenu par chambre disponible) progresse de 5,3% sur un an. Accor relève sa perspective d’excédent brut d’exploitation groupe : cet indicateur est désormais attendu entre 1,10 et 1,125 milliard d’euros contre 1,095 à 1,125 milliard initialement. Au cours du troisième trimestre 2024, Accor a ouvert 47 hôtels correspondant à 8 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 derniers mois.

" Le groupe enregistre, une nouvelle fois ce trimestre, une croissance solide de son chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs qu'il s'était fixés " résume le PDG Sébastien Bazin. " Ces bonnes performances sont notamment portées par le dynamisme de nos marques Luxe & Lifestyle, la poursuite d'une croissance soutenue dans nos zones géographiques à fort potentiel et l'effet positif, en France, des Jeux Olympiques dont Accor était l'un des partenaires Premium ".

" En continuant à combiner agilité opérationnelle, qualité d'exécution et discipline financière, nous sommes convaincus de notre capacité à assoir sur la durée la solidité de notre modèle et à réaliser en 2024 des résultats en forte progression ", conclut-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 600 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,1 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions : dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet / dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu (respectivement 9,6 % et 6,5 %) et du fonds qatari QiA (8,9 %), avec un conseil de 13 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » / vente des murs et contrôle de la gestion, plan de cessions d’actifs d’ici 2025 chez AccorInvest / conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats avec des distributeurs tel Amadeus / diversifiée dans les services aux propriétaires, dont la contribution sera positive en 2024 au bénéfice d’exploitation / soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor : 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs / élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

- Retombées du partenariat stratégique avec le chinois Huazhu Hotels Group, visant à renforcer les marques Ibis, Mercure et Novotel en Chine, Taïwan et Mongolie et de celui avec IDeaS pour la gestion des revenus du portefeuille d’activités ;

- Structure financière maîtrisée avec, à fin juin, 1,9 Mds€ de liquidités et un autofinancement libre récurrent de 120 M€ face à 2 ,9 Mds€ de dette nette.

Défis

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Réalisation des ambitions fortes en Inde - une trentaine d’ouvertures d’ici 2028 ;

- Après une hausse de 11 % du chiffre d’affaires et du bénéfice par action au 1 er semestre, objectifs 2024 relevés : croissance de 4 à 5 % % du RevPar, excédent brut d’exploitation autour de 1,1 Md€ ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers pour chacune des divisions : « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation ; « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation / pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2023 de 1,18 € après rachat d’actions au cours du 1 er trimestre et volonté d’un retour aux actionnaires de 3 Mds€ environ entre 2023 et 2027.