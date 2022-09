A suivre aujourd'hui... Abivax

(AOF) - Abivax, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des nouveaux médicaments modulant le système immunitaire a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers semestriels 2022 (clos au 30 juin 2022) et fait le point sur l’évolution de ses activités de R&D. La perte nette s'élève à - 29,6 millions d'euros au 30 juin 2022 (-13,0 millions d'euros par rapport à - 16,5 millions d'euros au 30 juin 2021).

Abivax a enregistré une perte opérationnelle de -18,6 millions d'euros au 30 juin 2022 contre une perte de 16,9 millions d'euros constatés au 30 juin 2021.

La trésorerie au 30 juin 2022 s'élève à +26,6 millions d'euros contre +60,7 millions d'euros fin 2021.

En septembre 2022, la société a réalisé un financement de +49,2 millions d'euros souscrit par des investisseurs américains et européens de premier plan, composé d'une augmentation de capital de +46,2 millions d'euros et d'une émission de certificats de royalties d'un montant de +2,9 millions d'euros. Suite à ce financement, la Société est financée jusqu'à la fin du premier trimestre 2023, tenant compte de la trésorerie existante et de la priorisation des programmes cliniques avec obefazimod, concentrée sur le programme de phase 3 dans la RCH.

Le programme pivotal global de phase 3 avec obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) avance comme prévu avec l'approbation du comité central d'éthique aux États-Unis et l'inclusion des premiers patients attendue à la fin du mois de septembre 2022.

Didier Blondel, directeur financier d'Abivax, déclare : " Le succès de notre financement d'un montant de 49,2 millions d'euros en septembre 2022 permet à Abivax d'avancer son programme clinique prioritaire avec obefazimod dans la rectocolite hémorragique. Nos activités opérationnelles sont désormais financées jusqu'à la fin du premier trimestre 2023. (...). En tenant particulièrement compte du contexte actuel difficile d'accès aux financements, nous sommes heureux qu'Abivax ait pu susciter l'intérêt de nouveaux investisseurs américains de premier plan - TCGX, Venrock et Deep Track Capital - ainsi que de ses actionnaires existants, spécialisés dans le domaine des biotech, basés aux États-Unis et en Europe, dans le cadre de l'augmentation de capital et de l'émission des certificats de royalties. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.